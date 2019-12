Alberto asume la Presidencia y el peronismo retoma el poder

En primer turno de la mañana, Fernández se juntó con el británico, en el marco del centenario de la OIT, en una reunión que también contó con quien jurará como ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “Argentina garantiza el derecho de los que trabajan, eso nos hizo distintos como sociedad. Vamos a salir adelante sin ajustar a los que menos tienen”, expresó Fernández.

Luego salió de escena Moroni y el que entró fue el futuro canciller, Felipe Solá, para recibir junto a Fernández al enviado del presidente chino Xi Jinping, en lo que fue la colocación de la primera piedra de la relación bilateral entre el Gobierno del Frente de Todos con la potencia asiática. Según detalló un comunicado del mandatario electo, Imirbaki le hizo entrega a Fernández de una carta manuscrita de Xi Jinping y lo invitó a visitar China. Mientras tanto, los designados ministros en Seguridad, Agroindustria, Transporte y Producción mantuvieron reuniones con los ministros salientes de la gestión Cambiemos en el marco de la transición.

Por la tarde, Fernández repasó los ejes del discurso que pronunciará mañana ante la Asamblea Legislativa. El exjefe de Gabinete ingresará por la explanada a las 11:45 luego de que lo hagan, minutos antes el presidente saliente, Mauricio Macri, y la vicepresidenta electa, Cristina. Según detalló Fernández la semana pasada, llegará al Congreso en su propio automóvil, escoltado por Granaderos.

Una vez que estén en la sede del Poder Legislativo Nacional, Fernández y Cristina de Kirchner firmarán los libros de honor de ambas cámaras y luego se reiniciará la Asamblea Legislativa.

Ambos se dirigirán a la Cámara de Diputados alrededor del mediodía, donde la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, tomará juramentado a ambos. Acto seguido, el escribano mayor de Gobierno leerá el Acta correspondiente y se procederá a la transmisión de insignias, en la que Macri le entregará a su sucesor la banda y el bastón de mando presidencial.

Tras eso, Fernández procederá a dar un discurso con motivo del inicio de su mandato presidencial ante la Asamblea Legislativa, que se estima que se extenderá por cerca de una hora. Luego del discurso se dará por finalizada la Asamblea Legislativa cerca de las 13, cuando el nuevo Presidente se subirá a un auto oficial junto a la su pareja, Fabiola Yáñez, mientras que Cristina abordará otro vehículo y ambos bajarán por la Avenida de Mayo hasta la Casa de Gobierno.

Una vez en Casa Rosada, cerca de las 15, Fernández y la nueva primera dama, junto a Cristina Kirchner, procederán en el Salón Blanco al saludo protocolar a los presidentes extranjeros y delegaciones diplomáticas que asisten al traspaso de mando. A las 17, el flamante Presidente se dirigirá al Museo de la Casa Rosada, en el subsuelo del edificio, donde tomará juramento a cada uno de sus ministros y principales secretarios de Estado. Por último, a las 19, Alberto Fernández y Cristina Kirchner cruzarán a la Plaza de Mayo y se subirán al escenario montado para el festival musical que se estará desarrollando desde las 14, a fin de dar los últimos discursos de la jornada para la militancia que asistirá a los festejos.

Ayer Cristina publicó una carta abierta titulada “En las vísperas”, en la que afirmó que fue “la Justicia” quien le prohibió en 2015 entregarle los atributos de mando a Macri. “El discurso del Gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al Presidente electo. ¡No señores!, no señoras!. La ‘justicia’ me lo había prohibido”, sostuvo la expresidenta en la carta que dio a conocer por las redes sociales, un día antes de asumir como vicepresidenta.