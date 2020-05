Alberto Fernández: "Salir ya de cuarentena es llevar a la muerte a miles"

“Hay mucha mala intención y mucha intencionalidad política, y a los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena les digo que eso es llevar a la muerte a miles de argentinos...”, aseguró Alberto F. y reclamó que “la gente reflexione”.

“Todo no se puede hacer”, dijo el Presidente para referirse a la cuarentena “y que todo el sistema económico funcione igual” y recomendó “moverse con mucha prudencia”.

Reclamos

“Hay sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miden las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente”, insistió Alberto F. y recordó que “el Estado les está haciendo un aporte” a las empresas al “pagar la mitad del sueldo” de sus trabajadores” y reclamó que no “abusen” con otras medidas que no son justas.

Para el Presidente, la oposición “hace un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena y la impulsa a hacer reclamos alocados”. En el mismo sentido confirmó que estudia “organizar” el inicio de algunas actividades de sectores industriales, como el automotor, “en base a protocolos y condiciones” que deberán cumplir y sin la utilización del “transporte interjurisdiccional”.

En sintonía con Rodríguez Larreta, el Presidente remarcó que si no funciona la apertura de nuevas modalidades de trabajo, deberá sostenerse el esquema implementado hasta ahora, desde el inicio del aislamiento, el último 20 de marzo.

El mandatario consideró que el Gobierno y la sociedad “están cumpliendo los objetivos” fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y que “se está muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días”, tal como se había pautado.

“Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días”, pronosticó el Presidente.