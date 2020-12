Alberto cargó contra la Corte: "La Justicia solo reacciona cuando tocan a la Justicia"

“Esto está mal. La Justicia federal está mal y si no lo entendemos algún día lo va a comenzar a parecer el ciudadano común”, afirmó y agregó: “La Justicia Federal investiga la corrupción pública y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, el lavado de dinero…".

"Hay muchas cosas de la Justicia que debemos tomarla como una cuestión de Estado y sería espléndido que la Justicia se sume a la corrección", dijo.

Dólar

El jefe de Estado consideró que el Gobierno logró "controlar" las presiones en el mercado cambiario y pronosticó que se logrará "plena estabilidad" cuando se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Hemos controlado la situación", aseguró el mandatario y confió: "Ese tiempo lo superamos". De ese modo, enfatizó: "Hubo una batalla mediática y otra de los mercados. Pudimos contener la presión sobre los mercados, actuando directamente".

"Le pusimos el pecho a las balas y lo fuimos resolviendo", remarcó Fernández. En declaraciones al canal C5N, analizó: "Vamos a lograr una plena estabilidad en cuanto tengamos un acuerdo con el FMI".

Pandemia

Alberto Fernández ponderó las acciones de su Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus, llamó a la "unidad" en su primer año de gestión y dijo que se siente "satisfecho" por el trabajo realizado durante 2020, en tanto pidió que la convocatoria a trabajar juntos no debe ser por un "virus" sino por el "futuro" del país.

"Estoy satisfecho con lo que hemos hecho. no sólo el Gobierno, sino todos los argentinos", repasó el mandatario. Fernández sostuvo que durante este año no sólo Argentina "entró en crisis" sino que a raíz de la pandemia "cayó todo el mundo, y en el día de hoy que no se recupera".

El mandatario consideró que los resultados de las medidas tomadas en este contexto se alcanzaron a partir de "un esfuerzo de todos", en referencia al "Gobierno nacional, gobiernos provinciales e intendentes".

"Nos abroquelamos para poder capear el temporal, y debemos aprender la importancia de trabajar juntos", subrayó. Tras destacar que "pareciera que estamos sorteando lo peor del temporal", Fernández llamó a que "no nos convoque un virus sino un futuro".

Vacunas

Alberto se refirió a la vacuna rusa Sputnik V y confirmó que hay un acuerdo para la compra. También desestimó versiones sobre su peligrosidad: "Mi confianza en el desarrollo científico ruso es absoluto. Si ellos están dandole a su pueblo esa vacuna, ¿por qué voy a dudar de su calidad? No tengo duda que seguramente esa vacuna sea tan buena y eficiente como los que se desarrollan en todo el mundo".

Sobre la vacuna local: "La producción local ha comenzado, pero está también supeditada al desarrollo final de la vacuna en Oxford, no solo depende de la voluntad de los que la producen en Argentina, depende también que terminen ellos todos sus estudios y sus pruebas."

"Pfizer lo que no nos pudo garantizar es el numero de vacunas, por eso creo que no pudimos avanzar en el contrato, pero también fue la primera alternativa que vemos. Lo que nosotros vemos en el caso de Pfizer es que nos exige una estructura para mantenerla mucho mayor que otras", sostuvo.

"Yo dije que iba a ser el primero en vacunarme porque se han creado tantas historias en torno de la vacuna...", afirmó.

Aborto

El Presidente aseguró que "nadie puede verse sorprendido" por su apoyo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, recordó que es jefe de un Estado en el que coexisten varias religiones y se definió como "un católico que no cree que el aborto es un delito" en las primeras semanas del embarazo.

Así lo planteó el mandatario en la una entrevista, en la que dijo también que su apoyo a la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación no cambia su relación con el papa Francisco, porque siempre fue franco con él.

"Nadie puede verse sorprendido porque yo hice campaña con esta idea", dijo en referencia al envío del proyecto de ley de interrupción del embarazo al Congreso, que hoy lo está debatiendo en la cámara baja.

"Quise que antes que termine el año se de en la Argentina este debate que básicamente lo que intenta es resolver un problema de salud pública", dijo el mandatario respecto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se estima que a la madrugada estará votando la cámara de diputados.

"No hay que dividir a la Argentina por sus convicciones religiosas, no tiene ningún sentido seguir negando la existencia del aborto. Hay una hipocresía contra la que yo me rebelo", planteó.

Agregó que lo que intenta es "darle la posibilidad a una mujer que en determinadas circunstancias, en modo temprano, pueda hacer un aborto" y dejó claro que "si se practica en los primeros tiempos del embarazo, no hay delito".

Además, dijo, el proyecto de ley busca "garantizar que la salud pública atienda" a esa mujer y recordó que ahora "el embarazo no necesita de intervención quirúrgica" porque el médico lo que hace es "suministrar una orden para un medicamento para que tome".