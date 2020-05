Alberto respondió qué pasa si Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo

Con esa frase el presidente Alberto Fernández minimizó la posibilidad de que la Argentina se convierta en el país con la cuarentena y aislamiento social obligatorio más extenso del mundo.

“Si seguimos siendo cuidadosos nos va a ir bien, que no nos ganen los ansiosos y los que tienen otros intereses”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa donde anunció la extensión de la restricciones hasta el 7 de junio próximo para el AMBA.

“No quiero entrar en debates, respeto a todas las opiniones”, aclaró por los pedidos de liberar la cuarentena que se publican diariamente en los medios de comunicación. “Son especulaciones, análisis. A la hora de escribir y hacer teoría es muy fácil”, consideró.

Fernández expresó su enojo con los que piden abrir todas las actividades sin tener en cuenta el riesgo de contagio del coronavirus Covid-19. “Lo que estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Me llama la atención que muchos medios hablan de la angustia de la cuarentena. Angustiarse es enfermarse, es no preservar la salud, que le digan (a la gente) arreglate como puedas, eso es angustiante. Angustiante es que el Estado no esté presente. Escucho mucho el comentario y lo hablo con los epidemiólogos, y siguiendo su consejo, les pedía que los chicos tengan un tiempo para salir de la casa. Pero estamos en una pandemia que mata gente, es un virus desconocido, que no tiene vacuna, ni remedio”, enfatizó el jefe de Estado.

Cuando esto pase nos van a ver trabajando para que la Argentina esté de pie nuevamente"

Acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el presidente insistió en la necesidad de sostener el aislamiento. “Quédense en sus casas y traten de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Dejen de sembrar la angustia. Angustia es que el Estado te abandone, que diga acá no pasa nada. Acá pasan cosas serias”, señaló.

Con 704 nuevos casos de Covid-19 este sábado 23 de mayo, que suman 11.353 positivos en el país, Fernández no confirmó que la Argentina esté en el pico de contagios. “Algunos (especialistas) piensan que es el comienzo del pico, otros que no. Tenemos que trabajar para que el pico nunca llegue o minimizar los efectos del pico, y en eso estamos”, remarcó.

El Presidente recalcó que el principal foco de contagio se ubica en la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana. “El resto de la Argentina tiene otra vida, distinta del AMBA. La característica de esta región nos obliga a ser muy cuidadosos. Es un virus se propaga con mucha velocidad en una zona geográfica habitada por mucha gente”, recordó.

“Descubrimos en la pandemia que había una Argentina no declarada: 9 millones de argentinos fueron asistidos y no estaban registrados. Eso debe llamar la atención. Tratamos de llegar a todos sin escatimar esfuerzos, puede ser que no estemos llegando a todos, es lo que queremos”, sostuvo.

En ese marco, destacó que la provincia de San Juan ya opera al 95% de su capacidad y que recibió datos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que anticipan una pronta reactivación económica del Interior del país, aunque indicó que “la concentración económica” del país está en el AMBA.

“Me encantaría que estén todos los negocios abiertos y yo soñaba con una Argentina que consuma en este momento, pero nos tocó otra suerte. Lo que hacemos ahora es preservar la salud de la gente, y eso lo saben muchos comerciantes que pudieron abrir y no abrieron. Porque muchos abrieron y no tienen consumidores. Ese es el principal problema del capitalismo hoy”, analizó el mandatario.

Fernández dijo que en la campaña electoral el 2019 prometió que iba a tener un gobierno de un Presidente con 24 gobernadores. “Creo que en la Argentina federal. Los 24 gobernadores y yo queremos preservar todas las fuentes de trabajo, pero queremos cuidar a los argentinos antes que nada, y queremos que la economía vuelva a funcionar. Medio en broma, medio en serio, somos peronistas, y nos interesa que se produzca. Pero la verdad más nos interesa la salud de la gente”, manifestó.

“El futuro va a ser difícil para la Argentina y el mundo. Tengo la expectativa de que el proceso de recuperación va a ser más rápido, y confío que lo vamos a lograr. Vamos a tener un año muy difícil, porque la pandemia ha afectado a todo el mundo. Tenemos que prepararnos nosotros. Espero poder sortear este tiempo con el menor dolor posible. Cada vez que veo una muerte eso me parte, y espero pasar este tiempo con la menor cantidad de muertes posibles. Y cuando esto pase nos van a ver trabajando para que la Argentina esté de pie nuevamente”, subrayó.