Antes del inicio de la fase estricta de la cuarentena en el AMBA, Fernández pidió "cuidar la vida"

Gracias nuevamente a los amigos de @OkSucesos por el video y el cariño de siempre. https://t.co/wtXL4eMuHq — Alberto Fernández (@alferdez) June 30, 2020

El spot viralizado previamente en redes sociales por el secretario de Comunicación y Prensa de Presidencia, Juan Pablo Biondi, muestra a Fernández, Kicillof y Larreta en pleno preparativo para el anuncio en el cual finalmente dieron a conocer un retroceso en la cuarentena a una fase más restrictiva para evitar el colapso sanitario por el aumento de casos de coronavirus.

Musicalizado con la canción “El país de la libertad” de León Gieco, el video dura poco menos de dos minutos y recopila alguna de las frases de Fernández de la conferencia del sábado donde señala que "de lo que estamos enamorados es de la vida y por eso la cuidamos tanto" y agrega que "la cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos".

"No saben cuanto valoro la libertad, pero quiero recordarles algo: la libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora. Que no nos confundan, somos un gran país, una gran sociedad. No bajemos los brazos ahora. Hicimos tanto esfuerzo, otro esfuerzo vale la pena", cierra el presidente.

El video muestra momentos de concentración del presidente, como también de diálogo y preparación junto a sus pares de Buenos Aires y Ciudad. Además, también se los ve distendidos y saludándose con un codazo al final de la conferencia.

Esta noche, comenzará la nueva fase del aislamiento en las zonas con gran cantidad de casos de coronavirus.