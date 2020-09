Alberto Fernández anunció que regularizarán los salarios de las fuerzas de seguridad

"Ya he dado la orden de que empecemos a regularizar los ingresos de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Seguridad para que en un tiempo no mayor a 18 meses todos los ingresos que son no remunerativos y no contributivos, se blanqueen", comunicó Alberto Fernández.

Alberto Fernández salarios de la fuerzas de seguridad federales.mp4 Gentileza: @alferdezprensa

"Sé que durante muchos años no fueron bien tratados, así como las fuerzas armadas y la administración pública nacional. Ha llegado la hora de empezar a poner en orden sus salarios", dijo el mandatario en el acto en el hospital Churruca del barrio porteño de Parque Patricios.

Obras en el Hospital Churruca

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes al mediodía el acto de presentación de las obras de refuncionalización del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos del complejo médico de la Policía Federal Churruca Visca, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mandatario entregó además diez ambulancias de última generación, cinco de ellas de alta complejidad y las otras de baja complejidad, que demandaron una inversión de $ 89.028.255.

Las mejoras en la Unidad de Cuidados Intensivos y Cirugía permitirán ampliar de forma significativa la capacidad de respuesta ante la pandemia de Covid-19.