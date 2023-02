Alberto Fernández en Berazategui: pidió "más unidad que nunca" dentro del Frente de Todos

En ese marco, aprovechó para mandar un mensaje a la interna del Frente de Todos y de cara a la reunión de la mesa política que tendrá lugar por primera vez el jueves próximo. "A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca", expresó el mandatario. "Podemos discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos", agregó. Y recordó una frase de Juan Domingo Perón: "Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder".

La importancia del Estado

En otro tramo de su discurso, Fernández afirmó que "el Estado debe estar presente ya que el mercado no lo resuelve todo" y remarcó que eso es lo que hizo su gestión "desde el primer día en materia de vivienda, de obra pública y de salud", entre otras áreas.

Asimismo, recordó que durante la pandemia de coronavirus su gestión puso "en valor el Estado" y se "puso en pie el sistema sanitario". "No nos detuvimos, seguimos adelante y no nos equivocamos. Cometimos errores pero nunca fueron en perjuicio de la gente", aseveró en su mensaje.

Nueva sede para la Universidad Nacional Arturo Jauretche

Durante su discurso también defendió en su discurso la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense y el interior del país y destacó la importancia de "poder estudiar en el lugar donde vive" cada argentino.

"¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar, a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar las ganas de aprender? Si los porteños tuvimos ese privilegio porque no lo van a tener los argentinos en cada rincón de la patria. No creo eso que dicen algunos que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza", dijo el mandatario.

El convenio firmado contempla la financiación del proyecto de construcción de una sede de la UNAJ en el Parque Industrial Tecnológico de Berazategui. El proyecto contempla un edificio de 1.000 m2 con una inversión estimada superior a los 650 millones de pesos. Contará con 12 aulas laboratorio con capacidad estimada de 40 estudiantes cada una, y un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 400 m2.