Alberto Fernández en C5N: "Estamos muy pero muy lejos de haber ganado la batalla"

“Necesitamos evitar las reuniones sociales porque en las reuniones es donde más prolifera el contagio”, alertó el mandatorio luego de que ayer anunciara que el aislamiento seguirá hasta el 20 de septiembre.

Respeto a la fase de aislamiento, Alberto Fernández señaló que lo que se hizo en “una primera etapa fue la cuarentena temprana para prepararnos en lo sanitario y así lo hicimos”. En ese sentido agregó que “en marzo la provincia de Buenos Aires tenía 980 unidades de terapia intensiva, hoy se están ocupando 1.200 UTI, en el medio pusimoo 1.100 camas más, y eso hace que hoy allá una ocupación del 55%”.

“No quiero que haya más contagios, no quiero que la gente sufra la enfermedad, quienes la sufren dicen que no es fácil de llevar, que no es una gripe más”, dijo sobre lo que le quita el sueño.

“Lo que más me preocupa es que uno está hablando en favor de ellos, lo que más quisiera yo es que nunca hubiera llegado esta pandemia, y que nunca hubiera que enfrentar una pandemia”, dijo Alberto Fernández.