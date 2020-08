Las 10 definiciones de Alberto Fernández sobre la pandemia, el FMI, la reforma judicial y el rol de la oposición

“Cuando la apertura se va dando, la gente se va relajando y cuando uno se relaje es cuando más expuesto está”.

"Quiero que tengamos presente que nosotros no estamos bien. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una suerte de meseta de una cantidad muy importante de casos: en estos días ha trepado a 1200 casos en dos o tres días".

“Tener 1200 casos en una ciudad es un montón y no es poco. Es verdad, está amesetado pero en un nivel muy alto".

“El problema ha transcendido al AMBA, el problema hoy está en Jujuy, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Tierra del Fuego...”.

“Tenemos que garantizar siempre que todos los argentinos tengan las camas de terapia intensiva para, llegado el caso, ser bien atendidos".

"La primera vacuna que llegue la vamos a ir a comprar, no nos vamos a quedar esperando. Pero nadie está garantizando una vacuna para dentro de un mes. El que más rápido dice, dice para febrero".

“Acá nadie le quita la libertad a nadie. No se pueden decir tantas idioteces gratuitamente”.

“Cada vez que hubo una marcha 15 días después crecieron los contagios. Avellaneda no tenía ningún caso y hoy el intendente tiene coronavirus y fueron al banderazo por Vicentin".

"Tienen que aprender a criticar en la pandemia. En la pandemia no se critica con manifestaciones, se critica de otro modo. Prefiero que salgan a los balcones y no se que junten como se juntan".

El apoyo de Macri a las manifestaciones:

“Macri se dio por ofendido porque conté una charla que tuve con él. Yo suelo decir en público las mismas cosas que digo en privado. Él puede contar las charlas que tuvo conmigo. No tengo necesidad de mentir".

"No hubiera querido tener que escuchar esa reflexión de un expresidente”.

“No me parece feliz que un presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia”.

Apertura de bares y restaurantes en la Ciudad:

"Honestamente, lo discutimos mucho con Larreta. Yo entiendo que para la Ciudad de Buenos Aires la gastronomía es una actividad muy importante".

"La idea de él (por Rodríguez Larreta) era abrir 8000 bares en las veredas y yo le pedí habilite solamente los que ya están habilitados para tener mesas en las veredas, que son dos mil”.

"Le han hecho pensar a la gente que estando al aire libre el riesgo no existe. Es menor, pero el riesgo existe”.

"En donde más problemas hubo fue en donde las aperturas fueron más amplias".

“Yo hubiese preferido esperar un poco más (para la apertura)”.

“Él me planteó una presión grande de los comerciantes, que yo puedo entender. No quiero cargar responsabilidad sobre él, porque es una decisión que tomamos, pero quiero que seamos conscientes de que no hemos ganado la batalla y que estamos lejos”.

"Hemos hecho un esfuerzo enorme que dilapidarlo en los últimos minutos no tiene sentido".

Diálogo con el FMI y consejo del Papa:

"El otro día le decía a Kristalina Gueorguieva (directora gerente del FMI) se acuerda de los problema que le hablaba, ahora multiplíquelos por mil. No quiero que los problemas los paguen los que menos tienen. Quiero que el Fondo sepa que vamos con nuestras recetas".

“El Papa Francisco me dijo que hable de la pobreza con Kristalina Gueorguieva. Ella entiende la pobreza. Ella es húngara y vivió en la Hungría comunista y vivió de cerca lo que es la pobreza. Y el Papa no se equivocó”.

"Le dije a ella que el Papa me dijo que le hablara de la pobreza. Y me dijo que el Papa tenía razón”.

“Tengo mucha confianza en que ella nos acompañe, en que ella se dé cuenta que no podemos hacerle pagar más costos a los que ya han perdido todo”.

"Tengo confianza en que ella me va a entender".

"Tengo confianza en mí, en que no voy a hacer un ajuste que lo pague la gente. Eso no lo voy a hacer".

“Ya salimos una vez y vamos a salir dos veces del laberinto de la deuda”.

Mensaje para los empresarios:

"A muchos de ellos los estamos ayudando con el ATP y estamos orgullosos de ayudarlos".

"Lo que le pasa a la Argentina le pasa al mundo y la Argentina, dentro de todo, la está llevando bastante bien. Los últimos datos dan cuenta que hay repunte de consumo".

"La Argentina se va a recuperar bien y se va a recuperar rápido".

“Los que piensen en una Argentina especuladora que no piensen en mi. No es la Argentina que quiero, quiero una Argentina en la que la inversión construya puentes, caminos”.

"Hablo absolutamente con todos los empresarios. Con grandes empresas, con pymes. No podemos prescindir de nadie en este tiempo porque de ésta no se salva nadie solo".

"Necesito empresarios que exporten porque se necesitan divisas y en eso van a contar con todo mi apoyo".

“Quiero un mayor desarrollar de las pymes. Debemos impulsar la producción local. Es imposible pensar en un país sin industria”.

"Nosotros creemos mucho en la industria. Eso no significa decir que el campo no nos importe".

Reforma judicial y el rol de la oposición:

"Ellos necesitan que la Justicia Federal siga cómo está para garantizar su propia impunidad de ellos. Esa es la verdad".

"Desde hace décadas vecinos planteando el problema de la Justicia Federal, y no los últimos cuatro años que fueron los peores porque se puso al servicio del poder de turno para encarcelar opositores, perseguir opositores, usaron los servicios de inteligencia para armar pruebas y causas".

"Ellos tendrían que estar votando esta ley con las dos manos ¿saben por qué? Porque es la mejor garantía que a ellos no les vamos a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros".

"La garantía que tenemos los ciudadanos es que haya jueces dignos, probos, que no se dejen presionar por el llamado de nadie. Eso necesitamos. Ellos quieren seguir pudiendo levantar el teléfono y direccionar la voluntad de un juez".

“Algunos medios de comunicación también usan jueces para validar sus objetivos”.

"Hay una voluntad de obstruir por obstruir y por salvar los intereses de algunos".

"Me asombra que sean tan cínicos, que mientan".

"Ni siquiera es una reforma judicial, es una ley que ordena el funcionamiento de la Justicia Federal en la Argentina y no toca a ningún juez".

“La Justicia Federal hace muchas décadas que funciona mal. Los últimos cuatro años ya fue el summun de lo intolerable”.

“Lo que nosotros queremos es que la Justicia funcione bien. La garantía que tenemos los ciudadanos es que haya jueces probos, que no se dejen presionar por el llamado de nadie”.

“Lo que ellos quieren que pase es seguir pudiendo levantar el telefóno y direccionar la voluntad de un juez”.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner:

"Cristina es una mujer de una gran inteligencia y la política argentina la tiene que aprovechar".

“He aprendido a llevarme bien con Cristina y a entenderme con Cristina y hablar las cosas francamente en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo, y buscar puntos de conciliación”.

"Tratan de hacer creer que no podemos combatir porque sabemos que juntos somos imbatibles. Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede”.

“Cristina es una líder muy importante, una personalidad muy importante, y eso es una ventaja y por momentos hace las cosas más difíciles. Como también es una desventaja ser tan dialoguista, porque a veces uno por dialoguista peca de tonto”.

Aporte solidario:

"Ha ocurrido en Alemania y en otros países, pero ellos tienen empresarios más solidarios que en Argentina. Acá afecta a 12 mil personas sobre un total de 44 millones".

“Cuando en mayo hicimos la reunión del G20 planteamos esto y prácticamente todos estuvieron de acuerdo por un criterio de solidaridad, porque las grandes economías se rompieron en todo el mundo”.

"Tiene fines muy específicos, no es que el Estado va hacer lo que quiere".

“Son temas que en el mundo fueron superados hace siglos y en la Argentina se discuten”.

Inseguridad:

"La primera víctima de inseguridad es el más pobre, el que anda en la calle. Ese problema tenemos que abordarlo con la mayor responsabilidad".

“Esta semana vamos a anunciar un plan para atacar formalmente el delito”.

“4000 gendarmes custodiarán el AMBA”.

"Estuvimos trabajando con Axel (Kicillof) y calculo que esta semana, miércoles o jueves vamos a presentar un plan de seguridad para el gran Buenos Aires y generar fondos para que la policía bonaerense se equipe adecuadamente, y un segundo proyecto llamado Centinela 2 que incorpora 4 mil gendarmes al gran Buenos Aires".

"Es para atacar frontalmente al delito".

Palabras a Lionel Messi:

“A Messi le diría ‘danos el gusto de terminar tu carrera en Newell’s All Boys’”.

"Digo Messi y Maradona porque son dos épocas distintas. Nunca vi un jugador como Maradona, era él contra el mundo. Honestamente tengo una admiración mayor con Maradona que con Messi porque nación en Argentinos y lo vi jugar sólo contra el mundo".

"En el equipo donde jugó Messi es un equipo de grandes estrellas".

"Maradona era una suerte de gladiador con una fuerza increíble".

"Cafiero es el goleador del equipo".