Clave: ¿último? mensaje político de Alberto F. hoy ante bonistas en Council of the Américas

Tras la contraoferta presentada ayer por los bonistas que piden mas cambios en la negociación, se espera hoy de la presentación en el Council of the Americas la ratificación o un cambio de la negativa que Alberto Fernández expresó ayer tras esa presentación del Grupo Ad Hoc donde esta BlackRock, el Exchange Group y al menos uno de los integrantes del Comité de Acreedores de Argentina.

En términos simples, los bonistas quieren escuchar mañana una definición política que puede ser final sobre la decisión del Presidente en torno de la deuda. Ni mas, ni menos.

“Alberto tiene que decir si acepta negociar con los acreedores o dice no nos movemos mas y vamos al default...”, razonaba ayer un hombre del mercado.

Esta edición del Council, que sesiona bajo el titulo “A Conversation with Alberto Fernández, President of Argentina”, es, además, la primera chance que tiene de hablar ante el mundo financiero internacional después del reportaje que dio al Financial Times y que pasará a la historia por su afirmación allí levantada por todos los medios sobre la importancia que el Presidente le da a la existencia o no de un plan económico; dato clave también para los fondos de inversión que lo escucharán hoy.

La presentación arrancará a las 15.30 hora de Nueva York, pero viene con un agregado que no se publicitó tanto: existe una media hora previa a la que solo tienen acceso los grandes sponsors del Council of the Américas, a los que Seagal cuida como el oro y entre los que están los principales fondos de inversión. En ese punto la organización introdujo un pedido: la “conversdación” con Alberto F. deberá ser en castellano; así fue establecido en la convocatoria. El cuidado que se tiene en el Council a los asistentes de hoy tiene justificadisimas razones. Blackrock, por ejemplo, no es importante en realidad en el mundo estadounidense porque se este peleando con la Argentina en el marco de la deuda, sino porque es uno de los principales fondos que esta gerenciando por pedido de Washington el bailout (rescate) de la economía de ese país que suma movimientos de fondos por u$s750.000 millones. Es solo un ejemplo, significativo y directamente relacionado con el despacho de Donald Trump, de los oponentes con los que la Argentina sigue en pelea.