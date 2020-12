Alberto Fernández: "Comparto lo que dice Cristina, la Justicia no está funcionando bien"

"Quiero una Justicia que funcione, con jueces dignos", dijo Fernández en una conferencia de prensa que brindó desde Casa Rosada con motivo de anunciar el acuerdo con Rusia para la llegada de la vacuna Sputnik V, al tiempo que insistió en la necesidad de que se avance con la reforma judicial impulsada por su gestión.

La coincidencia del Presidente con Cristina en relación al balance que hizo la vicepresidenta en el día de ayer sobre el primer año de Gobierno, se da luego de semanas sin verse entre ambos funcionarios. De hecho, el último contacto que mantuvieron fue durante el velorio de Diego Maradona. A solas, la fórmula que supo llegar hace un año al poder no dialoga desde fines de octubre, cuando los "funcionarios que no funcionan" eran cuestionados por la Vicepresidenta en una carta. Desde entonces, abundan los intermediarios y las conversaciones se resuelven por teléfono.

"Lo que dijo ayer Cristina es un llamado de atención para todos, la Justicia no está funcionando bien, y no se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la Justicia, es algo mucho más profundo", sostuvo Fernández al tiempo que expresó: "Yo comparto. Es una mirada profunda de lo que está sucediendo porque la Justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a los cambios".

"El sistema judicial en la Argentina está funcionando mal definitivamente. Ojalá que el Poder Judicial use su vocación corporativa para mejorar. Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. La justicia no está funcionando bien en la Argentina. El planteo es más profundo", dijo el mandatario.

Pese a las palabras para el afuera, hacia el interior del Gobierno las coincidencias no fueron tantas. El miércoles por la tarde, la carta fue leída con preocupación en Casa Rosada. Si bien se comparten las críticas hacia la Justicia, no se comparten las formas. "No se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la Justicia", remarcó Fernández durante la conferencia de prensa de hoy, algo que muchos leyeron en clave frente a la situación judicial de Amado Boudou, un aspecto en el cual desde el albertismo aseguran que no se van a meter ni a interferir.

El miércoles, en una carta con un tono distinto a la publicada en octubre, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener "el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el FMI".

La Vicepresidenta sostuvo que en un año "no hizo más que confirmar "el Lawfare", al que definió como "esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores" que se desplegó durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno? O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar", sostuvo.

También sostuvo que "de los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si ese Poder? Además de ser perpetuo? Además de no ir jamás a elecciones? Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo".