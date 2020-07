Alberto Fernández, el cantautor: ésta es la canción que le escribió al baterista de los Súper Ratones

alberto canta.mp4 El presidente Alberto Fernández presentó en público el tema que le dedicó al músico fallecido en 2015 Minutoneuquen

En declaraciones a radio Mega 98.3, antes de escuchar el tema, Fernández sostuvo: "Yo escribo y compongo desde que tengo 14 años y un día que me puse arreglar mi casa encontré una caja repleta de temas y me dije ´si yo me muero nadie se va a enterar que yo hice esto´. Había canciones para mi hijo, para mis afectos, canciones de mi historia y hablando un día con amigos les conté y así me puse a grabar. Todavía hay un montón que quiero grabar pero ahora se me complica un poquito. Son 40 temas".

"Mi método era sentarme al lado de un afecto y decirle ´te hice un tema´, agarraba la hojita y le cantaba el tema. El que estaba me abrazaba, me decía ´gracias, qué lindo´, escuchaba la letra pero no tenía la menor idea de cómo era la canción. A alguno le regalé el casette con sonido ambiente. Fue una época que tenía tiempo para hacer esto, los sábados me encerraba a grabar y así lo hicimos", relató el mandatario nacional.

Fernández señaló que comparte su pasión por la música con otros funcionarios nacionales e indicó: "Hoy mucho tiempo para hablar de música no nos queda pero, por ejemplo, Matías Kulfas toca muy bien la guitarra y su mujer que es mexicana canta de maravillas".