Alberto sentenció en el Council: "Esto es lo que podemos pagar" (igual la negociación continúa)

Susan Segal ensayó al aire todas las formas de pedir disculpas que se le vinieron a la mente. Los gestos eran abundantes, sobre todo sumados al particular acento que tiene la jefa del Council of the Americas cuando habla en castellano. Alberto Fernández sonreía, pero en ningún momento la interrumpió. Había pasado más de media hora del momento indicado para comenzar la exposición virtual de Alberto Fernández ante el Council y el evento no comenzaba. Se argumentó una falla del sistema de transmisión que mantuvo bloqueadas las conexiones. Como fuera, el Presidente pudo dar su mensaje y, más importante aún, tener una previa reservada con una larga lista de banqueros, CEO de fondos de inversión y empresarios que Segal le había acercado. Son algunos de los privilegios que tienen esas empresas y conglomerados que aportan como sponsors a la organización y que en muchos casos ponen bastantes más fondos que el mero fee para participar de los eventos con mandatarios, funcionarios o ministros clave de todo el mundo.