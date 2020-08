Alberto Fernández, a empresarios: "El Gobierno es un socio para hacer ingresar divisas para el país"

El mandatario indicó que "las dos metas del Gobierno son trabajo y producción. Producir más para crear más trabajo, para exportar y que nuestra balanza comercial sea favorable".

"La pandemia no ha terminado. Pero poco a poco vamos aprendiendo a llevarla para que nos duela menos y nos deje recuperar nuestra vida habitual lo más pronto posible", subrayó el jefe de Estado.

Fernández consideró además que "nadie vive en paz sabiendo los millones de argentinos que dependen del auxilio del Estado para apenas sobrevivir" y remarcó que la respuesta para esos argentinos debe ser el trabajo.

"El gran creador de trabajo es la industria. Quien más demanda trabajo es la pequeña y mediana empresa", indicó.

En ese sentido, le envió un mensaje a los empresarios: "Sepan que en el Gobierno tienen socios para que hagan crecer sus empresas, para que puedan exportar y hacer ingresar divisas para el país".

La fabricación de lavarropas en la planta contará con una inversión inicial de 10 millones de dólares, permitirá producir 100 mil unidades anuales, y generará 50 nuevas fuentes de trabajo que se sumarán a las 200 que ya son parte de la nómina de la empresa.

Durante el acto, Alberto Fernández dijo que "invertir, producir, crear trabajo y exportar es el modo en que Argentina se va poner de pie".

Diálogo con el FMI

Por otro lado, el Presidente destacó el acuerdo con los acreedores alcanzado semana atrás por la deuda externa, al tiempo que reveló que esta mañana habló con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

“Ahora los empresarios van a poder acceder más fácil al crédito para seguir creciendo. Eso es un gran paso. Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI, y coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior y el Fondo”, dijo Alberto Fernández.

Y añadió: “Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”.