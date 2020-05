Alberto Fernández: "Está cerca de resolverse el problema de la deuda"

"No me perdonaría decirle a alguien 'no hay una cama para vos'; lo que necesitábamos era tiempo y lo ganamos para que en el momento en que llegara -el pico de contagios- todos pudieran ser atendidos", explicó el Presidente.

El jefe de Estado aseguró: "no soy un necio", que escucha a los que saben, que son los médicos, y el objetivo "es salvar vidas", y por eso "no puede ser que quieran convertir malestar general de la gente" por quedarse en su casa "en una situación de angustia", en una entrevista con C5N.

El Presidente se refirió a la gestión de la pandemia de coronavirus que lleva a cabo su Gobierno: "Yo creo que la sociedad argentina entendió claramente el peligro en el que estamos y que por eso han salido las cosas hasta acá bien. Quiere decir que hemos logrado controlar la velocidad de contagio para que podamos construir un sistema de salud que no existía y que pudiera atender a todos".

Luego explicó: "A mí lo que más me atormentaba era leer que en Italia o en España los médicos enfrentaban el dilema ético de decidir quién vivía y quien no vivía porque había un respirador para uno y dos que lo demandaban. Y yo no quise que eso nos pase a nosotros. Entonces lo que necesitaba era tiempo, y ese tiempo lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para poder controlar la pandemia y que en el momento en el que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos"

Deuda

Con respecto a la negociación de los u$s66.300 millones de bonos emitidos bajo legislación extranjera expresó Alberto Fernández: "quiero creer que el tema de la deuda está cerca de resolverse".

En ese sentido "dimos pasos importantes, seguimos negociando, queremos un acuerdo sustentable que se pueda sostener en el tiempo que a su vez no nos obligue a que la gente padezca", dijo el Presidente.

"Todos tenemos que entender que endeudarse no es el mejor camino y menos endeudarse para no crecer", enfatizó.

Fernández ponderó también el desempeño de la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que parece ser quien "mejor ha entendido el problema argentino".

"Hablar con ella es distinto", que con otros representantes del FMI "porque es una persona que entiende el padecimiento de las economías que no están desarrolladas, y quiere ofrecer salidas desde el Fondo pero con lógicas más equilibradas".

Argentina mantiene una deuda con el FMI de unos u$s 44.000 millones, como parte de un programa que el Gobierno de Mauricio Macri firmó a mediados del 2018.

Papa Francisco

Fernández también calificó como "muy importantes" los apoyos internacionales que obtuvo el Gobierno para encarar sus negociaciones por la deuda, y sobre todo, el aval que brindó el papa Francisco a estas tratativas.

"El Papa es un hecho singular. Él tiene una prédica constante, que la pandemia le dio mucho la razón, sobre la inconsistencia de un modelo económico que solo funcionaba a partir de lo financiero y que se había olvidado de la condición humana, de la solidaridad. Su ayuda con la Argentina fue inconmensurable. Todos estamos en deuda con él, porque se comportó de un modo patriótico", dijo el Presidente.

El jefe del Estado aseguró que en el Gobierno "estamos pensando en el día después", que saben "lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer", y adelantó que será "un nuevo contrato social", con igualdad y solidaridad, pero dejó claro que "primero quiero que la gente de los barrios vulnerables se sienta tranquila".

Cristina

El presidente Alberto Fernández asumió que en el Frente de Todos "la unidad" es un valor central y dijo respecto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que "los dos tenemos los mismos objetivos de construir una Argentina más igual" y que "representa a muchos argentinos".

Pospandemia y contrato social

El presidente Alberto Fernández adelantó que, luego de que se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, propondrá un nuevo contrato social para impulsar el desarrollo económico y social del país.

"Sabemos qué queremos hacer (en el día después de la pandemia) Son cuatro puntos que queremos proponerle a los argentinos, un nuevo contrato social, para Argentina", dijo.

El Presidente adelantó que una de las reformas "es cambiar el sistema impositivo, y tenemos que ordenarlo. Hay muchos impuestos en Argentina y esa simplificación le haría muy bien a las empresas".

Capitalismo

El Presidente aseveró: "Tenemos que volver al mejor capitalismo, y tal vez sea una oportunidad" porque "lo único que ha dejado este capitalismo financiero es una desigualdad insoportable", en vez de que el "hombre viva mejor".

Larreta

El presidente Alberto Fernández aseguró que "el problema de cualquier barrio de emergencia no es problema de (Horacio) Rodriguez Larreta, de Axel (Kicillof) o de (Jorge) Capitanich, sino son problemas de la Argentina, y tenemos que resolverlos juntos".

"Yo he podido trabajar bien con Rodríguez Larreta, como con intendentes y gobernadores de la oposición. Tengo más dificultades con algunos legisladores, u opositores, que prefieren hacer expresiones por redes sociales".

Impuesto a la riqueza

El presidente Alberto Fernández se refirió al impuesto a las grandes fortunas y reiteró que solo alcanzará a los 12.000 argentinos que "concentran mucha riqueza" y que será un "aporte excepcional".

"El impuesto a las grandes fortunas en verdad es un importe único que lo que se ha pensado es que las mayores fortunas de la Argentina, que son 12.000 personas. Acá vivimos 45 millones de personas, pero 12.000 personas concentran mucha riqueza. A ellos pedirle un aporte por única vez para poder sobrellevar todo lo que esta pandemia nos ha exigido. No es un impuesto, porque si le sacáramos un impuesto todos los meses sería un problema. Es un aporte excepcional", explicó.

Justicia

Alberto Fernández sostuvo: "Nosotros no tenemos una mesa judicial" y que "los que la tuvieron son los que tuvieron intereses en manipular la justicia", agregó que "yo no llamo a los jueces ni mando a nadie a hablar con los jueces".

Dejó claro que quiere "una mejor justicia" y que por eso "es inexplicable que dos causas, como dólar futuro y pacto con Irán, sigan sin resolverse" porque "eso es denegar justicia.