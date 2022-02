Alberto Fernández sobrevoló los incendios forestales: "Donde hay un argentino que sufre todo el país tiene que ir en soporte"

Alberto Fernández sobrevoló las zonas afectadas por los #incendios en #Corrientes y #Misiones

“El Gobierno nacional estuvo en contacto siempre enviando ayuda para controlar los incendios, con recursos y facilidades”, explicó el mandatario en un acto en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, luego de sobrevolar las zonas afectadas por los incendios en Corrientes y Misiones.

Y definió: “Tenemos que prevenir todo lo que sea necesario para que estas cosas no ocurran más. El mundo ha cambiado y debemos entender que no hay tiempo que perder. El cambio climático no es un problema del futuro sino del presente, y esto que nos está pasando es necesario entenderlo y afrontarlo”.

Alberto Fernández en Corrientes (2).jpg

El jefe de Estado estuvo acompañado por los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y Corrientes, Gustavo Valdés; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; Seguridad, Aníbal Fernández; Interior, Eduardo de Pedro; Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Durante la declaración, el Presidente se dirigió además a “los bomberos, brigadistas locales y de todas las provincias, a las fuerzas de seguridad nacional que han estado acá colaborando con Corrientes en un momento tan difícil, a nuestros hermanos bolivianos por la ayuda y al gobierno de Brasil que ha enviado brigadas”, a quienes agradeció por “el coraje, el empeño y el esfuerzo que han puesto”.

El mandatario, que llegó este mediodía a la ciudad de Posadas, estuvo también acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; las secretarias de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, Inés Barboza; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Luego de un sobrevuelo inicial que incluyó las zonas de los Esteros del Iberá, los sectores aledaños al Embalse Yacyretá, y el sector costero de la ciudad de Ituzaingó, el Presidente descendió en la base operativa que funciona en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, donde se albergan alrededor de 250 brigadistas de distintas provincias y de la delegación enviada por el gobierno de Bolivia.

alberto sobrevuela misiones y corrientes.jpg

Al tomar la palabra, el gobernador Valdés precisó que “se ha dado una batalla épica contra el fuego” en la provincia, “trabajando mañana, tarde y noche, por lo que quiero reconocer el esfuerzo de todos”, y precisó: “Estamos ante la sequía más grande en 60 años y hay zonas que son desoladoras, con lagunas que han desaparecido, por lo que quiero que el pueblo de Corrientes tenga la fortaleza que siempre mostramos a lo largo de nuestra historia”.

Por su parte, el ministro Cabandié anunció que su cartera incrementará en 10.000 millones de pesos la inversión para la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento de los Bosques Nativos.

Este aumento en los recursos destinados al Fondo Nacional de la Ley Nº 26.331 para la conservación de los bosques nativos representa la mayor partida presupuestaria desde la sanción de esa ley, en el año 2007, y es el primer paso hacia un plan de incremento progresivo de fondos que permitan frenar definitivamente los desmontes y los incendios forestales en un contexto de cambio climático con consecuencias cada vez más graves.

El Ministerio dispondrá asimismo otros 500 millones de pesos para la restauración de bosques nativos afectados por incendios, en el marco de un Plan Federal que promoverá la inversión en la producción de plantas nativas, y la capacitación e implementación para la restauración de bosques.

Alberto Fernández en Corrientes (1).jpg

Recursos del Gobierno nacional para paliar los efectos de los incendios

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) coordina en Corrientes el despliegue de 12 medios aéreos (seis aviones hidrantes, un observador y cinco helicópteros), además de 286 brigadistas y personal de apoyo movilizados, mientras que en todo el país la cantidad de medios aéreos en actividad asciende a 22 (10 aviones hidrantes, dos observadores y 10 helicópteros).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció asimismo que destinará 300 millones de pesos a Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y para cubrir las demandas logísticas del operativo contra el fuego.

En tanto, el Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia y de desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes por el término de seis meses, con alcance a las explotaciones rurales "afectadas por sequías y/o incendios", y destinó 200 millones de pesos en aportes no reintegrables, además de un camión perforador.

La AFIP también determinó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos, así como tampoco iniciará el proceso de caducidad por falta de cancelación de cuotas de los planes de pago realizados por contribuyentes afectados hasta la misma fecha.