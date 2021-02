Vallejos: "De ninguna manera el Estado puede ceder ante planteos extorsivos"

En los últimos días, el Presidente Alberto Fernández brindó una serie de entrevistas donde, al referirse al incremento del precio de los alimentos, sentenció que “Si no entienden, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.

En la misma línea la economista indicó que “Los argentinos no podemos definir nuestra posibilidad de comer o de dejar de comer, en base a posiciones que se fijan en el mercado de Chicago", al tiempo que aseguró que este tema “es el punto número uno no solamente en la agenda económica sino política"

Al referirse a las reacciones de los sectores económicos vinculados a la exportación de alimentos tras las declaraciones del presidente, la Diputada del Frente de Todos mencionó que “es lógico que los sectores vinculados al mercado de exportación agropecuaria defiendan un ciclo donde sus ganancias están creciendo precipitadamente, están defendiendo su rentabilidad”, pero "hay que entender que el Estado tiene que tomar decisiones para el conjunto de la sociedad argentina, no solamente de un sector”.

Para finalizar, en cuanto al uso de ciertas practicas de presión por parte de los sectores agropecuarios la economista subrayó que “No es nuevo que hay sectores que utilizan estas prácticas. Tampoco nos podemos hacer los tontos con el aval de los grandes medios nacionales que acompañan y fogonean este tipo de decisiones, pero que conspiran en definitiva contra el conjunto de los argentinos”