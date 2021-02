Campo: Gobierno presiona por acuerdo para desacoplar precios de materias primas

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández cayeron como una bomba en el sector agropecuario; el primer mandatario fue categórico al afirmar que está evaluando una suba en las retenciones de los cereales o implementar cupos a las exportaciones en caso de que en los próximos días no se llegue a un acuerdo con el campo para desacoplar el precio internacional de los commodities en el mercado interno. Las denominadas mesas de maíz y trigo no rindieron su cometido ya que el Gobierno no logró avanzar en un entendimiento con el sector privado (cámaras y productores) para conseguir no solo el abastecimiento de los granos para la producción local de alimentos sino también precios “subvencionados” de ambos cereales. El tiempo se agotó y la inflación de alrededor del 3,9% que arrojaría enero aceleraron el plan B. Si el campo no cede, el escenario ya está planteado.