Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Tras la salida de Diego Spagnuolo en medio de un escándalo por coimas, el Gobierno designó a Alejandro Vilches al frente de la ANDIS. Perfil de un médico con amplia formación en gestión sanitaria.

Tras el despido de Spagnuolo luego de las denucias por coimas, Alejandro Vilches asumió como el director de ANDIS.

Tras semanas agitadas y denuncias que sacudieron a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno resolvió intervenirla y nombrar como máxima autoridad al médico Alejandro Alberto Vilches , actual secretario de Gestión Sanitaria.

El anuncio fue hecho por el vocero presidencial Manuel Adorni , quien señaló que la primera tarea del nuevo interventor será una auditoría profunda en el área. La medida busca ordenar un organismo históricamente cuestionado por el manejo de las pensiones por invalidez y la administración de fondos vinculados a la salud.

¿Quién es Alejandro Alberto Vilches? Médico egresado de la Universidad del Salvador cuenta con una larga carrera en el ámbito de la salud pública y privada. Se especializó en gestión de sistemas sanitarios , un área que lo llevó a ocupar diferentes cargos tanto en hospitales como en organismos estatales.

En la última etapa de su trayectoria se desempeñó como secretario de Acceso y Equidad en Salud y, desde diciembre de 2024, como secretario de Gestión Sanitaria . También tuvo pasos por la Jefatura de Gabinete, la Cámara de Diputados y la gestión de obras sociales vinculadas a las Fuerzas Armadas. Este recorrido lo posicionó como un funcionario con fuerte conocimiento del andamiaje burocrático y administrativo del sistema de salud argentino.

Además, Vilches ganó visibilidad en el último tiempo por declaraciones directas sobre la situación del sector. Reconoció públicamente los bajos salarios de los médicos y no dudó en poner sobre la mesa problemas estructurales del sistema sanitario.

El escándalo que antecede al nombramiento de Vilches

El cambio en la conducción de la ANDIS no se da en un vacío, sino tras la abrupta salida de Diego Spagnuolo, desplazado luego de que se filtraran audios comprometedores. En esas grabaciones, el exfuncionario mencionaba supuestos pagos de coimas por 500 mil dólares mensuales ligados a la compra de medicamentos y servicios de salud. El caso ya quedó en manos del fiscal Franco Picardi.

El Gobierno oficializó la remoción mediante el Decreto 599/2025, en el que también fue separado de su cargo Daniel María Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud dentro de la agencia. Aunque la Casa Rosada habló de una decisión “preventiva”, no se confirmó públicamente la autenticidad de los audios, lo que añade un condimento de incertidumbre al caso.

Diego Spagnuolo Diego Spganuolo fue desplazado de su cargo luego de que se filtraran audios en los que se hablaba del pago de coimas millonarias por la compra de medicamentos.

Desde el Ejecutivo, Adorni fue tajante: “Las pensiones por invalidez fueron históricamente una caja de la política y este gobierno está decidido a romper con eso”. En ese marco, la intervención busca reforzar controles y revalidar beneficios, en un área que siempre estuvo bajo la lupa.

Para Vilches, el desafío no será menor. Además de tener que lidiar con el ruido político heredado, deberá mostrar resultados en un organismo golpeado por sospechas y denuncias recurrentes. El nuevo interventor llega con experiencia en gestión sanitaria y con un discurso directo, incluso incómodo para su propio sector. No hace mucho, en plena discusión por los salarios médicos, reconoció: “Todos los médicos ganamos una miseria”, en un intento de mostrar que conoce las tensiones internas del sistema de salud.