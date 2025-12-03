Los tres ejercicios clave que tienen que estar en tus entrenamientos si tenés más de 60 años + Seguir en









Con esta rutina, el cuerpo realiza la actividad física necesaria para obtener resultados en una gran cantidad de músculos

Hacer actividad física regular, o tener una rutina de entrenamiento es una de las claves para envejecer con salud, energía y autonomía. A partir de los 60 años, mantener el cuerpo activo no solo ayuda a conservar la movilidad, sino también a preservar la masa muscular, el equilibrio y una mejor calidad de vida.

Si sos mayor de 60, incorporar ejercicios adaptados a tus posibilidades puede marcar la diferencia: estos movimientos no requieren equipamiento sofisticado y pueden incluirse en casa. Tres de esos ejercicios recomendados son: flexiones contra la pared, remo con banda elástica y marcha en el sitio con rodillas elevadas.

El entrenamiento de fuerza para adultos mayores: los ejercicios imprescindibles Los ejercicios que no te pueden faltar son las flexiones contra la pared, remo con banda elástica y marcha en el sitio con rodillas elevadas. De esta manera, se entrenan diferentes partes del cuerpo para una actividad más completa.

Este ejercicio consiste en pararse frente a una pared a un brazo de distancia, apoyar las palmas a la altura de los hombros y flexionar lentamente los codos para acercar el pecho a la pared. Luego empujás para volver a la posición inicial. Es una flexión modificada que fortalece brazos, hombros y pecho con un impacto mínimo sobre las articulaciones. Remo con banda elástica: Sentado o de pie, con una banda elástica sujeta a los pies o a un punto fijo, tirás de la banda hacia vos llevando los codos hacia atrás con los brazos pegados al cuerpo, luego volvés lentamente. Este tipo de resistencia ayuda a trabajar la musculatura de la espalda y brazo, mejora la postura y contribuye a mantener fuerza en la parte superior del cuerpo.

