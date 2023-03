Aníbal Fernández expuso en Diputados sobre Rosario: "Yo no me rindo, peleo todos los días"

En su exposición, el funcionario brindó un informe sobre la situación en esa localidad santafesina, basado en los los ejes del plan anunciado por el presidente Alberto Fernández. Allí, el funcionario se despegó de sus propias declaraciones en las que había afirmado que el narcotráfico había "ganado" la pelea: "Yo no me rindo, peleo todos los días", subrayó este jueves.

Angelini dijo que ya no había tiempo que perder en Rosario y se puso a disposición del ministro para trabajar. Ante eso, Fernández pidió colaboración para sacar la ley antilavado.

"Es más efectivo seguir el dinero, más que el producto, porque el producto lo vuelven a fabricar. ¿Podemos trabajar en la ley de blanqueo? ¿Me ayudan con eso?", solicitó el funcionario.

Además, el funcionario afirmó que "de los 17 mil millones de inversión en seguridad de 2022, 8 mil millones fueron a Santa Fe". "Lo digo a efecto de quitar un mito que decía que Rosario no recibía dinero", resaltó Fernández. En el inicio de la reunión, antes del bloque de preguntas, el funcionario nacional sostuvo que en 2022 hubo 22.296 procedimientos por narcotráfico con 20.907 detenidos, algo que -según resaltó- fue un aumento del 36% en relación al 2021.

Rosario: Nación envía refuerzo de Fuerzas Federales

La presencia de Fernández fue acordada el martes pasado, en el marco de una sesión especial que se realizó para debatir la moratoria previsional, entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), luego de un pedido de interpelación presentado por el legislador radical santafesino Juan Martin.

Si bien el oficialismo no aceptó el pedido de interpelación a Fernández, se consensuó con la oposición que el ministro concurra a exponer ante la Comisión de Seguridad Interior, que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez.

El funcionario expuso sobre las políticas que ha instrumentado el Gobierno para colaborar con las autoridades del gobierno de Santa Fe y de Rosario para luchar contra el narcotráfico.

La exposición del ministro de Seguridad se dio un día después de su viaje a Rosario con el fin de recibir a los efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

La respuesta de Aníbal Fernández al cuestionamiento por el envío del Ejército a Rosario

Durante la exposición, el diputado nacional Ricardo López Murphy también cuestionó las declaraciones de Fernández y reiteró su pedido de renuncia "si no tiene fuerzas o no cree tener las condiciones".

"Cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no tiene fuerzas o cree que no tiene condiciones para hacerlo, lo mejor es que renuncie", dijo el porteño, y también cuestionó la decisión del Gobierno de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario: "Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario".

Al respecto, el ministro deslizó que no estaba en sintonía con esa medida: "Yo no formé parte de ese tema. Y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa", subrayó.

En otro orden, el funcionario sostuvo que "el Comité de Crisis está funcionando" y está integrado en una "mesa por las cuatro fuerzas federales, los ministros, intendente y gobernador".

Otra de las preguntas de la oposición se refirió a las lanchas que habían sido compradas para patrullar el río Paraná por la gestión de Bullrich y, al respecto, el ministro indicó: "Las lanchas que compraron son una porquería, están tiradas en Misiones, no navegan en el río ni el el mar".

Aníbal Fernández en Diputados (1).jpeg

Medidas para contrarrestar el narcotráfico y el delito

El Gobierno decidió sumar 300 gendarmes y 100 efectivos de la Policía Federal, que progresivamente completarán la suma de 1.400 nuevos agentes, que se adhieran a los 4.000 que están en Rosario.

Este miércoles, el plenario de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal emitió dictamen sobre el proyecto de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, que apunta a instrumentar el sistema acusatorio para poder avanzar con mayor rapidez en las causas sobre narcotráfico.

El proyecto diseñado por el diputado del FdT, Roberto Mirabella, y respaldado por los diputados santafesinos, busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.

En tanto, debe conformarse además la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, en tanto que los diputados ya fueron designados.

Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que "quiénes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento".