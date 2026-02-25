Cuadernos: nuevas irregularidades de la investigación quedaron expuestas en el juicio oral

Indagatorias nulas, actas de arrepentimiento “sin abogado” y detenciones “doblegando voluntades”. En tanto, el Tribunal rechazó el intento para apartar a uno de los jueces.

El Tribunal que lleva adelante el juicio por el caso “Cuadernos” confirmó al juez Fernando Canero, quien fue recusado el martes por la defensa del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime . Mientras tanto, las defensas continúan planteando nulidades, declaraciones “arrancadas” y las más graves irregularidades de la instrucción del caso.

Los jueces rechazaron por “improcedente” el planteo realizado por la defensa de Jaime , quien invocó “temor de parcialidad” porque Canero formó parte del tribunal que impuso a Jaime una pena de prisión en una causa por la compra de trenes a España y Portugal.

Los magistrados Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli consideraron “extemporánea” la recusación. Además, explicaron que la intervención de Canero en aquel juicio contra Jaime fue en la lectura de los fundamentos, y que fue ajeno al trámite de la causa.

Las defensas continuaron denunciando que los empresarios fueron obligados a declarar para no quedar presos, en tanto el abogado oficial del chofer “arrepentido” Oscar Centeno expuso sobre las graves irregularidades que se cometieron en la primera declaración indagatoria, sin abogado y sin que se le exhibieran las pruebas.

El defensor oficial de Centeno, Sergio Steizel, recordó que el chofer “hizo un aporte sustancial” a la investigación, aunque remarcó las irregularidades a las que fue sometido el “arrepentido” cuando el caso estaba en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Ante el Tribunal Oral Federal 7, Steizel recordó que el 1 de agosto de 2018 se le tomó a Centeno la primera declaración indagatoria, y reconoció que la misma “contiene deficiencias formales estructurales que la hacen nula”

Aquel día, Centeno expresó su voluntad de ser asistido por defensor oficial, pero la declaración continuó “sin la presencia del abogado”. No se le leyeron los hechos y las pruebas en su contra, remarcó. “Para peor interviene el fiscal Carlos Stornelli y le hace saber los alcances de la ley 27304, la ley del arrepentido”, advirtió. “El acta es nula porque carece de los requisitos mínimos”, señaló.

Luego explicó que ello “fue subsanado” el 2 de agosto cuando en esa oportunidad, sí se le tomó declaración estando presente el defensor oficial de aquel momento Gustavo Kollmann.

Sobre la manipulación de cuadernos: una interpretación posible

Sobre la pericia caligráfica realizada por Gendarmería y peritos de parte, el abogado de Centeno dijo que las conclusiones de las defensas sobre la manipulación de los cuadernos “constituyen una interpretación posible” pero que ello se deberá debatir en el juicio.

“Mi asistido ha reconocido la autoría de los cuadernos”, por lo que el letrado consideró que es “prematuro” el planteo de nulidad realizado en base a las pericias que determinaron sobreescrituras, tachaduras y enmiendas en algunos manuscritos.

Se suman denuncias por coacción y declaraciones “arrancadas”

Por su parte, el defensor de Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza, aseguró en el juicio que la declaración como arrepentido fue obtenida bajo “coacción”.

El abogado Pablo Medrano que representa a Rovella pidió la nulidad de la declaración de su defendido en calidad de imputado colaborador ya que su voluntad fue “doblegada” con una declaración “arrancada”

Cómo sigue el juicio

El jueves continuará el debate oral, con la exposición de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), y de la fiscalía a cargo de Fabiana León. Deberán responder a las cuestiones preliminares planteadas por los defensores.