Coronavirus: comenzó la segunda fase para traer a argentinos varados

En ésa nación, Angie, una comunicadora social oriunda de Salta que partió de Argentina en diciembre del año pasado, se quedó sin dinero pero encontró la ayuda de otro argentino que le dio "una mano enorme" al albergarla en su casa junto a otros tres compatriotas.

"Vamos a volver 150 y quedarán 200 que no tienen idea cómo volverán. Los que volveríamos lo vamos a hacer en un vuelo comercial de Latam. No es un vuelo de repatriación", criticó en diálogo con Ámbito.com antes de retornar a Argentina.

Según información oficial, ese vuelo fue de carácter humanitario LA1107 de Latam ingresaron un total de 163 argentinos.

Luego de Costa Rica, está planificado partidas desde Cancún, Punta Cana y Bogotá, y esta semana se terminó de confirmar que la aerolínea Cubana de Aviación aterrizará en Ezeiza el sábado 11.

Mediante un video que difundieron por las redes sociales, más de 600 argentinos en ésta isla informaron su necesidad de regresar a Argentina: "Necesitamos que organicen los dos vuelos para la semana que viene. Con dos vuelos toda este gente podría volver a su país".

En las últimas horas, se sumó a este listado la ciudad de Quito, Ecuador, para el 12 de abril y con horario de arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20.50.

Con el inicio de esta etapa, Solá aseguró que hay más de 10 mil argentinos varados en todo el mundo y que le resulta imposible otorgar un cronograma de vuelos de retorno.

"No podemos dar un cronograma porque no manejamos los aviones, solamente y parcialmente los de Aerolíneas Argentinas que tienen su ruta", fundamentó durante una videoconferencia con Diputados.

En esa misma reunión, el funcionario contó que trabajan para solucionar el problema que suscitan Estados Unidos y Europa, debido a su gran cantidad de infectados y fallecidos: "Lo vamos a resolver pero no sabemos en cuánto tiempo. Los demás van a ir fluyendo normalmente".

Embed

Posteriormente en su cuenta oficial de Twitter señaló: "El número de varados en el exterior es de aproximadamente 10 mil. Este número se amplía porque se suman argentinos que no son turistas. Algunos porque perdieron su trabajo a raíz de la pandemia y otros que residen hace años en el exterior y en este contexto desean volver al país".

Mientras comienza la fase dos, los senadores nacionales de Cambiemos pidieron suspender el cobro del impuesto País a argentinos varados en el exterior, iniciativa que es evaluada por las autoridades desde la semana pasada.

Felipe Solá on Twitter Entre el 16 y el 31 marzo el gobierno hizo posible el regreso de casi 70 mil argentinos. Se priorizó su vuelta según fecha de regreso y de acuerdo a la situación de vulnerabilidad. Trabajamos en forma ordenada para que las autoridades sanitarias puedan actuar eficientemente. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 9, 2020

Solá, en contacto con radio La Red el último domingo afirmó: “Lo estamos evaluando, pero no lo conseguimos, porque burocráticamente es difícil (...) Todo empieza por una decisión presidencial, por sí o por no, que todavía no conocemos”.

En la noche del viernes, el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena en todo el país e hizo hincapié en la situación de los varados: "Las fronteras van a seguir exactamente igual y el ingreso al país está siendo administrado".