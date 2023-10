Asesor de Massa anticipó lo que será su propuesta en Salud

En diálogo con el programa “Mejor postor”, que se trasmite por AM 1420, Yedlin lamentó que la salud no haya sido elegido como uno de los temas de los debates presidenciales. Especialmente en momentos en que se vive cierta crisis con la situación del sistema privado de prepagas y las obras sociales.

“Vamos a hacer una presentación de las propuestas de salud con Sergio Massa en los próximos días”, anticipó el senador, quien también es candidato a diputado nacional en estas elecciones. Al respecto, sostuvo que “el sistema de salud argentino es uno de los pocos en América Latina que no ha tenido reformas en los últimos 30 años y es bastante parecido a como se inició”.

Yedlin, afirmó: “Hoy tenemos una situación compleja que no escapa a la situación de la macroeconomía, a la distorsión de todos los precios relativos por la inflación, y es muy difícil encontrar una solución si este tema no se arregla”. También afirmó que “las consultas (a los profesionales tanto del sistema público como el privado) deben estar mejor pagadas”.

El especialista en salud explicó que todo el sistema, no solo en Argentina sino también en el mundo, viene invirtiendo en tecnología y medicamentos. Pero advirtió que allí radica un problema. “Hoy en la Argentina, depende que obra social, están gastando 30 o 40% de todos sus recursos en medicamentos, es una barbaridad, normalmente no debería superar el 20%, y eso le va comiendo recursos al sistema para pagarle mejor a los profesionales, que es uno de los problemas que tenemos. Y eso también genera una distorsión de los médicos de lo que quieren hacer”, opinó.

Asimismo, Yedlin diferenció la propuesta de Massa de la de los otros dos candidatos competitivos, Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes prometen eliminar el Ministerio de Salud. “Creemos que el sistema de fragmentación y segmentación del sistema de salud requiere fuerte rectoría y gobernanza, creemos que el sistema de seguridad social tiene que integrarse en la Superintendencia, entendemos que el PMO tiene que transformarse en un sistema de techo prestacional, que tenemos que tener un plan nacional de recursos humanos en Salud que planifique a 10 años, que sea una política de Estado que no dependa de la administración, porque los recursos humanos en salud requieren de mucho tiempo”, detalló.

“Tenemos que hacer un sistema más eficiente”, insistió Yedlin. Y dijo que “las obras sociales se mantienen con aportes y contribuciones de los empleados y empleadores, hoy ese sistema contributivo exclusivo no es suficiente para su mantenimiento; habrá que pensar en otras fuentes de financiamiento, para otras prestaciones no sanitarias, como por ejemplo para la discapacidad, la escolaridad de los discapacitados, los transportes, todo esto está en un plan que vamos a presentar”.

“Excesos” y atención gratuita a extranjeros

Sobre otros de los temas de agenda mediática que respondió Yedlin fue sobre los supuestos excesos en las prestaciones de discapacidad y la atención gratuita a extranjeros en el sistema público argentino.

“La cobertura de discapacidad ha aumentado, tenemos que ver cómo lo atendemos y financiamos”, afirmó el legislador que advirtió que “los tratamientos de alto costo deberían estar tutelados por el Estado”.

Por otro lado, Yedlin consideró que la atención gratuita a extranjeros “es un tema que se suele poner en agenda” pero “es marginal al problema de salud”.

“Nadie pretende tours de extranjeros que vengan a atenderse u operarse sin costos en nuestros países”, dijo, pero también reconoce que ocurre. “Obviamente que el sistema de salud debe cobrarles a estas atenciones que son programadas y que no tienen seguridad social. Hoy la mayoría de los hospitales del país tienen capacidad de cobro a la seguridad social. Estas personas que no son ciudadanos argentinos no es difícil generar un sistema de cobros en patologías que no sean de urgencia”, aseguró.

Además, explicó que en zonas de frontera hay un ida y vuelta de reciprocidad con los países limítrofes en atención gratuita, pero que hacia adelante “la Argentina debe trabajar en un sistema de reciprocidad para que cuando los argentinos estén en un país vecino también tengan atención gratuita”.