La CGT contra la reforma laboral: "Si no somos escuchados, vamos a terminar en un paro nacional"

En medio del debate del proyecto oficial en el Senado, la central obrera encabezó una movilización en Plaza de Mayo junto a las CTA y organizaciones sociales.

Los dirigentes cuestionaron el contenido de la iniciativa y alertaron sobre su impacto en el empleo y las pymes.

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno . La protesta contó con la participación de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos sociales, y estuvo atravesada por fuertes advertencias hacia el oficialismo ante la posibilidad de avanzar con cambios en el régimen laboral.

Durante el acto central, dirigentes del sector cuestionaron el alcance de la iniciativa y dejaron abierta la puerta a nuevas medidas de fuerza. “Este plan de lucha recién empieza y, si no somos escuchados, vamos a terminar en un paro nacional”, afirmó Octavio Argüello , uno de los cosecretarios generales, al tomar la palabra frente a los manifestantes.

En la misma línea, Cristian Jerónimo sostuvo que la reforma “no aporta soluciones al mundo del trabajo” y advirtió que el texto “está redactado de manera regresiva, favoreciendo a las grandes corporaciones”. “No beneficia a las pymes ni genera empleo genuino; por el contrario, profundiza un modelo que excluye a jóvenes y mujeres”, remarcó el dirigente sindical.

Las críticas también apuntaron al contexto económico y social. Jorge Sola , otro de los cosecretarios generales de la CGT, alertó sobre el deterioro del entramado productivo y laboral. “El tejido social se viene destruyendo desde hace dos años: cierra una empresa por hora y cientos de trabajadores pierden su empleo todos los meses”, señaló, al justificar la convocatoria a la movilización.

La protesta fue definida tras una reunión del Consejo Directivo de la CGT realizada a mediados de semana, de la que participaron, entre otros, Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Allí se resolvió avanzar con un plan de acción contra la denominada Ley de Modernización Laboral, que introduce cambios en indemnizaciones, jornadas de trabajo, vacaciones, despidos y la implementación del banco de horas.

La movilización sumó además respaldos políticos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la marcha y cuestionó duramente el proyecto. “No tiene un solo elemento que mejore las condiciones de los trabajadores”, afirmó, y agregó que tampoco cuenta con el aval del sector pyme, que -según indicó- atraviesa una situación crítica.

Reforma laboral: el Gobierno definió cambiar el proyecto original y postergar su debate para febrero

ampoco en el Senado el Gobierno pudo concretar su estrategia legislativa al pie de la letra: luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en febrero del 2026, cuando su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana.

"Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero", explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. "Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre", agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.

Aún así, Bullrich explicó que iban a firmar un dictamen "como criterio de cierta certeza", aunque su borrador final aún no se ha difundido públicamente. "Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche", destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque "el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables".

Ahora el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones. A partir de allí, precisarían aprobar la iniciativa en el Senado en los cinco días hábiles que le restan, considerando que su propuesta original no logró avanzar en Diputados tras la caída de un capítulo completo. En caso de que no pueda hacerlo en lo que queda del año, Casa Rosada debería tomar la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 por un período de tiempo más.