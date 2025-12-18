FECOBA alertó por "caos urbanístico" en la zona del estadio de River Plate por eventos no deportivos + Seguir en









Advirtió por los perjuicios comerciales y el desorden urbano que generan los eventos no deportivos en el estadio de River, con impacto en comercios, tránsito, universidades, clubes y el acceso al Aeroparque, en plena temporada alta de consumo por las fiestas.

Desde la entidad señalaron que la alteración permanente de la dinámica del barrio está afectando de manera directa a los comercios de la zona.

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) advirtió por los “serios perjuicios comerciales y urbanísticos”, que genera la reiteración de eventos de entretenimiento no deportivos en el estadio de River Plate, en un momento clave del año para la actividad comercial por las fiestas de fin de año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la entidad señalaron que la alteración permanente de la dinámica del barrio está afectando de manera directa a los comercios de la zona, así como a actividades de graduación en universidades cercanas, el normal acceso de los socios a los clubes CUBA, Liceo Naval y Círculo Naval —ubicados sobre la ribera del Río de la Plata—, restaurantes de la Costanera y el tránsito vehicular hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

“Estamos recibiendo numerosos reclamos por la falta de planificación en una zona estratégica de la Ciudad y por el impacto negativo que esta situación tiene sobre el comercio, especialmente en una época de alto consumo como lo es el cierre del año”, afirmó el presidente de FECOBA, Fabián Castillo.

En ese sentido, el dirigente empresario reclamó “ordenar de manera urgente la zona”, habilitando la apertura de los comercios ubicados sobre la avenida Figueroa Alcorta y calles aledañas. Además, solicitó al Gobierno porteño que “arbitre las medidas necesarias para garantizar el flujo normal del tránsito en la Costanera, el Aeroparque y los clubes de cercanía”, ante la imposibilidad de acceso para socios y pasajeros.