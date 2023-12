Asunción de Javier Milei: quiénes son los invitados internacionales confirmados

En tanto, entre los primeros que confirmaron sus asistencia estuvieron el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo Eduardo, de gran afinidad con Milei. No obstante, el actual mandatario, Lula da Silva, no confirmó si vendrá al país para presenciar la asunción.

Anunciaron que vendrán al país: el presidente de Paraguay, Santiago Peña; Gabriel Boric, de Chile; de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Daniel Novoa, de Ecuador.

El paso a paso de la Asamblea Legislativa y la ceremonia de asunción de Milei

La Asamblea Legislativa será al comienzo presidida por la vicepresidenta saliente, Cristina Kirchner.

Antes de la llegada del presidente electo, la Asamblea inicia y realiza la designación de los legisladores que integrarán las comisiones de interior y exterior, respectivamente, quienes serán los encargados de recibir en la explanada a Milei y a Villarruel.

Luego la ceremonia pasa a un cuarto intermedio a la espera de la llegada del presidente y la vice electos.

Cerca de las 11, horario al que sería convocada la Asamblea Legislativa, se producirá la llegada del presidente electo al Palacio Legislativo, donde será recibido por la Comisión del Exterior del Honorable Congreso de la Nación en la explanada de la avenida Entre Ríos.

Desde allí será escoltado al Salón Azul, donde se encontrará con Villarruel, firmará los Libros de Honor del Honorable Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación.

Inmediatamente después, junto con Villarruel, será conducido al recinto por la comisión del interior previamente designada para proceder a la jura.

Primero la vicepresidenta saliente Cristina Kirchner le tomará juramento a su par entrante, Villarruel, quien luego quedará a cargo de la Asamblea Legislativa.

Desde ese momento, Villarruel tomará juramento a Milei como nuevo Presidente y acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno leerá el Acta correspondiente y se procederá a la transmisión de insignias, en la que Alberto Fernández le entregará a su sucesor la banda y el bastón de mando presidencial.