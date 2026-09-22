Donald Trump volvió a mostrar su apoyo a Javier Milei: "Tuvimos una gran victoria en Argentina"

El presidente de Estados Unidos destacó al mandatario argentino durante la cumbre del Escudo de las Américas, en la que ambos reforzaron su alianza en seguridad regional y lucha contra el narcotráfico.

Los presidentes Javier Milei y Donald Trump participaron este martes de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El encuentro estuvo centrado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional, la seguridad regional y la protección de recursos estratégicos.

Durante su intervención, Trump volvió a destacar su vínculo con el mandatario argentino y mencionó los resultados electorales de dirigentes a los que respaldó. “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces” , afirmó ante los mandatarios presentes.

El presidente estadounidense estuvo acompañado por funcionarios de primera línea de su administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio , y el secretario del Tesoro, Scott Bessent . La iniciativa Escudo de las Américas había sido lanzada en marzo con el objetivo de profundizar la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Trump sostuvo que los países participantes deben avanzar en una estrategia coordinada contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico. “Durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora, nosotros estamos librando una guerra contra ellos” , afirmó.

En esa línea, reclamó que los integrantes del Escudo de las Américas consideren a los grupos narcotraficantes como amenazas comunes y avancen con sanciones contra las organizaciones que Estados Unidos designó como terroristas. Además, ofreció apoyo estadounidense a los países de la región para combatirlas.

El mandatario también puso el foco en los recursos estratégicos y pidió evitar que queden bajo control de “potencias externas hostiles”. “Debemos asegurar el control de nuestros propios oleoductos de energía, elementos de tierras raras y corredores de comercio agrícola”, planteó.

Por su parte, Milei sostuvo que la Argentina busca asumir un rol activo en la seguridad regional y vinculó ese objetivo con la reconstrucción de los sistemas de seguridad e inteligencia y con la protección de recursos considerados críticos.

“Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a aliados más inmediatos. Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”, afirmó.

El Presidente también mencionó como desafíos estratégicos la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida y advirtió sobre amenazas que exceden los conflictos tradicionales entre Estados, entre ellas el narcotráfico, el terrorismo, el crimen transnacional y las operaciones en el terreno de la información.

Tras la reunión, Milei continuó con su agenda en Nueva York. Entre las actividades previstas figuraba un encuentro con Marco Rubio, en el marco de la profundización de la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.