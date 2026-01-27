Estatales anunciaron un paro general para el 11 de febrero contra la reforma laboral

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE resolvió iniciar una medida de fuerza cuando inicie el debate del proyecto en el Senado.

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar a un paro general para el 11 de febrero, día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación . Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. "Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada", expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El gremialista exhortó también a sus compañeros sindicales a "pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad" al paro. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", dijo.

En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. "Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos” , disparó.

rodolfo aguiar ate

En lo que concierne a la reforma, el representante de estatales denunció que el Gobierno pretende "quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores", mientras paralelamente aspiran a "multiplicar el poder que tienen los patrones". "Esto no puede terminar en nada bueno”, pronosticó.

Por ese motivo llamó a los trabajadores del Estado a salir a la calle a manifestarse contra la reforma. "No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.

Desde el gremio de estatales afirmaron que, contrario a lo que asegura el Gobierno, la reforma "sí afecta al sector público" ya que organismos estatales son regidos "total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar". En ese sentido, mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.

También denunciaron que la reforma laboral propone un cambio "en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo". En ese sentido, aseguran que se pretende "perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios" para con los trabajadores que se encuentran encuadrados bajo dicha figura laboral.

El Congreso tendrá sesiones extraordinarias en febrero: qué se discutirá

El decreto estableció un temario de cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero.

También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay; el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.

Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.