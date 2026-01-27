Alberto Weretilneck y Rodolfo Aguiar fijaron fecha para la continuidad de las paritarias de ATE en Río Negro

El gobernador y el titular de ATE nacional se reunieron en Cipolletti. Las negociaciones del 2026 se inauguraron el pasado 22 de enero. Los estatales rechazaron la primera oferta.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , y el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar , se reunieron este lunes y fijaron una nueva fecha para la continuidad de las negociaciones paritarias en la provincia.

Aguiar, titular de ATE nacional, es rionegrino, por lo que mantiene un vínculo fluido con el mandatario local , quien el viernes pasado compartió un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la Casa Rosada.

Weretilneck recibió al líder de los trabajadores estatales en Cipolletti, una reunión que no tuvo foto oficial. Juntos acordaron continuar las negociaciones paritarias del sector el próximo 5 de febrero.

En Río Negro, la discusión del 2026 se inició el pasado 22 de enero, con una ronda de encuentros entre la administración y los representantes gremiales.

Durante la misma, el gobierno provincial ofreció actualizar los haberes correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) acorde a la evolución de los precios (Índice de Precios al Consumidor- IPC) según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La propuesta fue considerada por ATE como un "avance significativo", aunque el gremio aclaró que "no alcanza si no se abordan otros aspectos". "Debe existir una reparación por la pérdida salarial que algunos escalafones sufrieron durante el 2025", condiciaron.

Por otra parte, el sindicato reclamó que se actualice y se fije una fecha de pago concreta para los conceptos de Indumentaria y Ayuda escolar, como así también reclamó un incremento en las Asignaciones Familiares ya que las mismas se encuentran actualmente muy por debajo a las reconocidas a nivel nacional.

También que se ponga fin a las contrataciones precarias y se inicie un proceso que garantice la estabilidad plena de todos los trabajadores, con el consecuente pase a planta permanente. Asimismo, ATE reclamó que se liquiden las recategorizaciones, una deuda del Gobierno que ya es millonaria.

“Es una buena noticia que el Gobernador haya decidido cambiar su postura y la variable elegida para actualizar los salarios ya no sean los ingresos de la provincia, sino la evolución de los precios. La actualización del IPC según el INDEC responde a una demanda histórica de ATE, pero en este caso tiene que quedar claro que no alcanza de ninguna manera por sí sola para llegar a un entendimiento”, señaló Leticia Lapalma, secretaria general adjunta de ATE Río Negro.

Al respecto, apuntó que “el gobierno tiene que realizar una propuesta que compense la pérdida en los haberes que algunos escalafones tuvieron durante el año pasado. Además, tenemos que actualizar y determinar la fecha de pago de otros conceptos como la Ayuda Escolar y la Indumentaria, y tienen que incrementarse las Asignaciones Familiares. La paritaria debe dar previsibilidad a los trabajadores durante los primeros meses del año”, continuó la dirigente y completó:

“Volvemos a exigir que se ponga fin a todos los contratos precarios y se dote de estabilidad plena a la totalidad de los empleados públicos en la provincia. En este sentido, también reclamamos que se cumpla con las recategorizaciones adeudadas por el Gobierno”.

De esta manera, ATE dejó en claro que la actualización por IPC es una conquista de la lucha de los trabajadores, pero que por sí sola no alcanza: para cerrar la paritaria tienen que ingresar en el análisis otros conceptos que hacen a la integridad de los ingresos en los haberes de los estatales.