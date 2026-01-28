ATE denunció a Nucleoeléctrica Argentina por presunto caso de sobreprecio + Seguir en









El gremio acusó a la empresa estatal y sumó el caso a otras irregularidades ya denunciadas, en medio de internas y reclamos por falta de controles.

ATE denunció a Nucleoeléctrica Argentina por presunto caso de sobreprecios.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nueva denuncia contra Nucleoeléctrica Argentina por la compra de un software administrativo cuyo costo rondaría los u$s7 millones. Según el sindicato, el valor pagado estaría muy por encima del precio de mercado y podría configurar un caso de sobreprecio en una contratación realizada por la empresa estatal.

De acuerdo con la presentación, el sistema adquirido tendría un costo hasta diez veces superior al de productos similares disponibles en el mercado. ATE solicitó que se investigue el proceso de compra, se revise la documentación técnica que avaló la operación y se evalúe la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la decisión.

La denuncia fue presentada ante los organismos de control internos de la empresa y también ante instancias administrativas externas. Desde el gremio reclamaron la anulación del contrato y la realización de una auditoría integral sobre las compras recientes, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en los procedimientos.

Nota-denuncia-corrupción-NASA-1 Este nuevo planteo se suma a otra denuncia previa vinculada a una licitación del servicio de limpieza, también cuestionada por presuntos sobreprecios. En ese caso, la contratación fue suspendida luego de que se detectaran diferencias significativas entre los valores ofertados y los costos históricos del servicio.

Adjunto-a-1de8-A Nucleoeléctrica Argentina es una empresa clave del sector energético, responsable de la operación de las centrales nucleares del país. Las denuncias reavivan el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en las empresas estatales, en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de fondos públicos y los procesos de contratación.

