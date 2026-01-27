Estatales se reúnen en ATE y evalúan convocar al primer paro nacional del año + Seguir en









El encuentro será a las 14 en el Hotel Héctor Quagliaro y buscará definir una estrategia común frente al debate de la reforma laboral en el Senado.

Sindicatos estatales nucleados en ATE se reúnen este martes.

Los sindicatos estatales se reunirán este martes a las 14 horas en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para analizar el escenario gremial y podrían avanzar en la definición del primer paro nacional de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Hotel Héctor Quagliaro, ubicado en Moreno 2654, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue realizada por ATE, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar, y reunirá al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, en la antesala del tratamiento de la reforma laboral, previsto para el 11 de febrero en el Senado. El objetivo central del encuentro será evaluar el impacto del proyecto impulsado por el Gobierno y consensuar una respuesta sindical unificada.

Entre las alternativas que se discutirán figura la convocatoria a una medida de fuerza de alcance nacional, que podría convertirse en la primera protesta coordinada del año contra la agenda oficial. Desde los gremios estatales, además, buscan ampliar el frente de conflicto y alientan a otros sindicatos a sumarse a una eventual protesta, en un intento por escalar la presión sobre el Congreso.

Además de ATE, participarán del encuentro sindicatos de trabajadores judiciales, de la salud, de vialidad, del sector energético y gremios jerárquicos de empresas públicas, entre otros. La definición que surja de la reunión marcará el tono del vínculo entre el Gobierno y el sector estatal en el inicio de 2026, en un contexto de reformas que promete reactivar la conflictividad sindical.

