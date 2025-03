Atentado a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte fue declarada "imputable" y deberá afrontar el juicio

La pericia fue encomendada en el marco del juicio y a pedido de la defensa de Uliarte y la detenida fue examinada por cuatro psicólogos y cuatro psiquiatras . Entre ellos hubo peritos de parte por la querella de la ex vicepresidenta y la fiscalía .

"Su actitud presentó marcada falta de colaboración, baja disposición y falta de apertura al diálogo, con tendencia a ofrecer patrones erráticos de respuestas, que no configuran síntomas típicos de trastornos mentales definidos. No brinda datos precisos ni fehacientes acerca de su historia vital, lo cual no permite reconstruir su biografía", agregaron.

Sabag Montiel y Brenda Uliarte.jpg Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Télam

El estudio había sido pedido por su defensa luego del episodio ocurrido durante la audiencia del 16 de octubre, cuando Uliarte comenzó a gritar y se abalanzó sobre Gastón Marano, el abogado defensor de Nicolás Carrizo. "Viejo de mierda, vos no vas a hacer que a mí me den perpetua", dijo e intentó agredirlo a golpes de puño.

El abogado Alejandro Cipolla sostuvo que su defendida "no llega a comprender qué es lo que se está juzgando" ni sabe responder "preguntas sencillas, como su fecha de cumpleaños o si sabe dónde vivía", por lo que pidió que sea evaluada por el Cuerpo Médico Forense para determinar "si tiene la capacidad de ser juzgada".

Atentado a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte seguirá imputada por intento de homicidio

El informe concluyó que Uliarte está en condiciones de continuar con el juicio oral y que actualmente "no presenta indicadores de riesgo cierto e inminente de daño para sí y/ o para terceros". De esta manera, la joven seguirá imputada por el intento de homicidio de la expresidenta.

Uliarte seguirá así acusada en el debate oral junto a los también detenidos Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Los tres son juzgados por el intento de homicidio de Cristina Kirchner cometido el 1° de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel le gatilló un arma a centímetros de la cabeza pero la bala no salió.

Los tres están procesados con prisión preventiva por "tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía" y el juicio se desarrolla todos los miércoles en los tribunales federales de Retiro y está en etapa de declaración de testigos.