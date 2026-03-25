Condenaron a Meta y YouTube por negligencia en un caso de adicción de menores a redes sociales + Seguir en









Un jurado de California responsabilizó a ambas compañías por los daños sufridos por una joven de 20 años que denunció ansiedad, depresión y dismorfia corporal por el uso de esas plataformas.

Mark Zuckerberg declaró ante un jurado en California durante el proceso en el que Meta y YouTube fueron responsabilizadas por los daños sufridos por una joven que usó redes sociales siendo menor. Gentileza: WSJ

Un jurado de California determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en un caso iniciado por una joven que denunció haber sufrido daños psicológicos tras usar redes sociales cuando era menor de edad. La demandante, identificada como K. G. M., hoy tiene 20 años y atribuyó a esas plataformas cuadros de ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

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A partir de esa decisión, tanto la empresa de Mark Zuckerberg como Google, propietaria de YouTube, deberán compensarla económicamente. El monto de la indemnización todavía no fue fijado y será definido en las próximas semanas.

El expediente forma parte de una serie de demandas presentadas en Estados Unidos contra las principales plataformas tecnológicas. En total, ese frente judicial reúne a más de 1.600 demandantes, entre ellos más de 350 familias y más de 250 distritos escolares, que cuestionan el diseño y funcionamiento de los servicios de redes sociales por considerar que fomentan conductas adictivas y exponen a menores a contenidos y contactos dañinos.

Durante el juicio en California, Zuckerberg declaró ante el jurado y sostuvo que la joven había falseado su edad al crear cuentas antes de cumplir los 13 años. Sin embargo, la defensa no logró evitar el fallo adverso. En su testimonio, además, el empresario reconoció que Instagram tardó en detectar que algunos perfiles pertenecían a menores, aunque negó que el objetivo de la compañía sea maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios en sus aplicaciones.

El otro fallo contra Meta en Estados Unidos En paralelo, otro jurado en Nuevo México condenó a Meta a pagar u$s375 millones por daños en una causa distinta, vinculada a la falta de protección de menores frente a depredadores y situaciones de explotación sexual en Facebook e Instagram. En ese caso, los jurados entendieron que la empresa priorizó sus beneficios económicos por encima de la seguridad infantil y juvenil.

Además, consideraron que Meta violó la Unfair Practices Act, una norma estatal contra prácticas desleales, y que ocultó información sobre los efectos que sus plataformas podían tener en la salud mental de niños y adolescentes. La defensa de la compañía, a cargo del abogado Kevin Huff, afirmó que Meta invierte en seguridad tanto por una cuestión ética como por conveniencia comercial. Según sostuvo, las aplicaciones fueron diseñadas para conectar a las personas con familiares y amigos, y no para facilitar el accionar de depredadores. Durante el proceso en California también se exhibieron correos internos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg analizaba objetivos vinculados a aumentar el tiempo de uso de las plataformas. Ante eso, el fundador de Facebook insistió en que su testimonio era preciso y sostuvo que el enfoque de la empresa cambió con el paso de los años.

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