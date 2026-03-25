Emilia Mernes rompió el silencio: "Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento"

La cantante realizó un descargo tras la estar en el ojo de la tormenta por el conflicto con Tini Stoessel, María Becerra y las esposas de los jugadores de la selección.

Tras varios días de acusaciones cruzadas y rumores que involucraron a Tini Stoessel , María Becerra e incluso a las esposas de los jugadores de la Selección Argentina, Emilia Mernes rompió el silencio en redes sociales con un angustiante descargo donde escribió: "Por favor, basta" .

El texto que subió la cantante en sus historias de Instagram comenzó: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento ".

Luego, siguió: "Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas ", indicó, en clara alusión a Tini y a María. "Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario ", continuó dirigiéndose a sus colegas.

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano", exclamó. Por último, aseguró estar "muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales ".

Tras el posteo en historias de la artista pop, Duki -novio de la cantante- hizo lo propio y salió a bancarla. "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero".

"Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber", agregó. "Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado", continuó.

Para finalizar, el cantante escribió: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".

DUKI DESCARGO El posteo de Duki en Instagram.

Tini y María Becerra dejan de seguir a Emilia Mernes y estallan las redes

En los últimos días, usuarios detectaron que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir en Instagram a Emilia Mernes. El gesto, mínimo en apariencia, alcanzó para desatar especulaciones sobre un posible conflicto entre tres de las artistas más influyentes del momento.

Durante años, las tres compartieron colaboraciones, escenarios y hasta una narrativa mediática de “unidad” dentro del pop local. Por eso, el unfollow no solo sorprendió, sino que también generó ruido en una comunidad de fans que venía celebrando esa cercanía.

En medio de las especulaciones, Ángel De Brito contó qué fue lo que realmente sucedió entre la novia de Duki y las mujeres de la Selección argentina, que también decidieron dejar de seguirla en las redes.

Al aire de LAM (América), expuso que efectivamente existió un chat entre la artista y uno de los campeones del mundo. Aunque prefirió no dar su nombre, aclaró que no fueron Lionel Messi ni Rodrigo De Paul.

También sostuvo que el resto de las chicas le dieron la espalda a Emilia en solidaridad con esta persona, que por el momento no quiso ventilar detalles de su vida privada ni exponer a su familia. Sin embargo, en las redes suponen que se trató de Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes.