Excarcelaron a los acusados de suministrarle drogas a Liam Payne antes de su muerte

Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, imputados por el supuesto suministro de estupefacientes a Liam Payne antes de su muerte en octubre de 2024, fueron excarcelados tras permanecer detenidos bajo prisión domiciliaria.

El abogado Fernando Facente, representante legal de Paiz, confirmó a Noticias Argentinas que ambos acusados “estaban detenidos con domiciliaria y aún se encuentran a la espera del juicio” , en el marco de una causa que sigue generando repercusiones.

La audiencia se realizó este miércoles y estuvo encabezada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires. En ese ámbito se resolvió la excarcelación del excamarero y del exempleado del Hotel CasaSur , donde ocurrieron los hechos.

El caso investiga el presunto suministro de drogas al cantante británico, exintegrante de One Direction , quien falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde un tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo.

El 11 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires determinó que la causa continúe en la órbita de la Justicia porteña, bajo la carátula de “entrega/suministro/aplicación o facilitación de estupefacientes s/ conflicto de competencia” .

La decisión se tomó luego de un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional y la de la Ciudad sobre qué fuero debía investigar el expediente vinculado al presunto suministro de estupefacientes al músico. Mientras tanto, los imputados permanecen en libertad a la espera del avance del proceso judicial.

La muerte de Liam Payne en Argentina

El fallecimiento del exintegrante de One Direction conmocionó al mundo de la música y a millones de fanáticos. Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo. El hecho dio origen a una investigación judicial que, con el correr de los días, fue revelando detalles clave sobre las horas previas y las responsabilidades penales en análisis.

Según la reconstrucción del expediente, minutos antes de la tragedia un empleado del hotel llamó al 911 para alertar que el cantante se encontraba fuera de control, rompiendo objetos dentro de la habitación y en una situación de riesgo por la cercanía con el balcón. Si bien los servicios de emergencia se dirigieron al lugar, Payne cayó al vacío antes de que pudieran intervenir, desde una altura aproximada de 12 metros.

El informe forense determinó que la causa de muerte fueron politraumatismos severos, con hemorragias internas y externas y al menos 25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Entre las heridas más graves se constató una fractura de cráneo con daño cerebral fatal. Los peritos descartaron signos de pelea y también la hipótesis de suicidio, y confirmaron que el artista se encontraba solo al momento del hecho.

En el plano judicial, la causa tuvo inicialmente múltiples imputados, incluidos empleados del hotel y personas del entorno del músico, acusados por homicidio culposo o abandono de persona. Con el avance de la investigación, esos cargos fueron desestimados y el foco quedó puesto en el suministro de drogas, eje central del juicio que deberá resolver ahora la Justicia.