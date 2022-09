Grimson pidió una Ley para "sancionar los discursos de odio"

"La democracia entró en riesgo y si la bala hubiera salido de la recámara, la democracia argentina estaría herida de muerte", dijo en diálogo con Radio Provincia sobre el atentado contra la expresidenta y agregó: "Uno puede encontrar episodios en los cuales se habla de otros políticos apelando a cuestiones de odio, pero no hay simetría porque no existe un sistema para desparramar la estigmatización hacia aquellos que no son peronistas".