Diego Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt sobre una "enfermedad mental" en los votantes opositores: "Es desafortunado"

La candidata libertaria había expresado que es una "enfermedad mental" el voto al peronismo de la provincia de Buenos Aires. El oficialismo afronta la etapa final de una campaña que presentó fuertes conflictos a raíz de la baja de la candidatura de José Luis Espert.

¿Poca sintonía? Santilli se despegó de los dichos de su compañera de lista.

A poco más de una semana de las elecciones del próximo 26 de octubre , el candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, se despegó de las polémicas declaraciones de su compañera de lista, Karen Reichardt , quién comparó el voto a la lista de Fuerza Patria con una "enfermedad mental". En referencia a esto, el reemplazante de José Luis Espert opinó: "Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo".

La campaña de LLA sumó una nueva polémica en las últimas horas debido a los dichos de su segunda candidata en territorio bonaerense. Al analizar a que votante debía seducir, Reichardt aseguró que debía ir por el electorado del PRO o quienes no participaron en las últimas elecciones, pero no por quienes votan por la principal fuerza opositora debido a que "el otro, de verdad, es una enfermedad mental".

De manera contundente, durante una entrevista radial, Santilli se despegó de los polémicos dichos de Reichardt. El flamante candidato - que llegó para reemplazar a Espert, involucrado en un escándalo por sus vínculos con Fred Machado - buscó así restarle importancia y reencausar el tramo final de la campaña de LLA.

"Ha sido una campaña muy corta para mí. Me tocó asumir el primer lugar 18 días antes de que termine la campaña, me quedan quedan 4 o 5 días", explicó Santilli quien agregó: "Lo único que tengo en mi cabeza es descontar los puntos en la provincia para que el Presidente pueda tener una elección nacional que nos permita ganar y nos permita llevar las reformas que planteamos".

En este sentido, el principal candidato de LLA en territorio bonaerense detalló sus propuestas en tres grandes ejes: la inseguridad, la reforma fiscal y el trabajo.

DIEGO SANTILLI PELADO En las redes sociales, militantes de LLA comenzaron una campaña para que Santilli se pele de cara a las elecciones del 26 de octubre. Redes sociales

En referencia a lo sucedido con Espert y el rechazo a la reimpresión de las boletas, Santilli celebró el fallo de la Cámara Nacional Electoral que dispuso que los afiches de LLA deben exhibir su imagen. "Estoy escalando el Himalaya en musculosa. Por lo menos en el finche estamos".

Sobre el slogan de LLA - "si querés votar al colorado vota al pelado" - Santilli bromeó: "Soy colorado, sigo siendo colorado. Tuve que hacer una campaña extraña, rara, por decirlo de alguna manera".

Los polémicos dichos de Karen Reichardt sobre los votantes de la oposición

El escándalo comenzó cuando, durante una entrevista radial, la candidata libertaria explicó que el objetivo de su fuerza es atraer a los votantes del PRO y a quienes se mantuvieron al margen de las últimas elecciones. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, sostuvo, al justificar por qué considera difícil convencer a los electores que no simpatizan con el oficialismo.

Ante la sorpresa de los periodistas, que le preguntaron si no se trataba simplemente de una diferencia ideológica, Reichardt profundizó en su postura: “No es que piensan distinto, es algo que tienen incorporado. Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada”. Según la candidata, se trata de un “tema cultural” más que político.

La referente libertaria ya había sido cuestionada días atrás por la difusión de antiguos mensajes en redes sociales con expresiones despectivas hacia sectores populares, en los que hacía referencia a “negros”, “villeros” y “planeros”.

image La aclaración de la candidata de LLA tras los dichos sobre los votantes de la oposición.

Tras la repercusión de sus últimas declaraciones, intentó aclarar sus dichos y sostuvo que, cuando habló de “enfermedad mental”, en realidad se refería a un “chip cultural” que —según su visión— condiciona la forma de pensar de parte del electorado opositor.