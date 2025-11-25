El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afrontará dos jornadas clave para el futuro de su gestión, que incluirán reuniones de comisión y sesiones de ambas cámaras en lo que será la última semana del período legislativo ordinario de la legislatura bonaerense. En este escenario, el dirigente peronista buscará obtener apoyos para aprobar tres iniciativas claves: endeudamiento, Presupuesto 2026 y la ley impositiva.
Axel Kicillof afronta días claves en la legislatura: se debate endeudamiento, Presupuesto y ley impositiva
Este martes será la primera jornada clave donde el oficialismo buscará avanzar con el pedido de deuda en comisión. El miércoles, se buscará la aprobación de todo el paquete por parte de ambas cámaras.
Todo comenzará este martes, desde las 19, momento en que la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados se reunirá para debatir el pedido de endeudamiento solicitado por Kicillof. Para ser aprobado, el proyecto necesitará 2 tercios de los votos en el recinto.
Por su parte, el Presupuesto y la ley fiscal impositiva ya obtuvieron dictamen en comisión durante la semana pasada.
La búsqueda de apoyo al endeudamiento
La iniciativa de endeudamiento es uno de los temas centrales y más tensos dentro de la legislatura de Provincia que afrontará su última semana de sesiones ordinarias. Para aprobarlo, el gobernador no solo necesitará el respaldo del cristinismo y del massismo, sino también de parte de la oposición en el recinto.
La propuesta prevé un endeudamiento solicitado de hasta US$3.685 millones. En detalle, la misma incluye dos capítulos principales: uno por USD 1.045 millones y otro por USD 1.990 millones, además de letras por USD 250 millones y permisos de endeudamiento para Centrales de la Costa (USD 150 millones) y AUBASA (USD 250 millones).
Como sucedió durante todo el año, las negociaciones en el oficialismo bonaerense no están exentas de cruces e internas. En la previa de las sesiones clave, el diputado del Movimiento de Futuro (MDF), Gustavo Pulti, publicó un mensaje crítico luego de que se hubiera llegado al dictamen por las propuestas de Presupuesto e Impositiva sin acompañar el financiamiento. En su análisis, el legislador bonaerense aseguró que se arma una “ficción rara” y que sin crédito “se boicotean respuestas que necesitan 17,5 millones de bonaerenses”.
Desde los otros sectores peronistas de la Provincia - La Cámpora y el Frente Renovador - detallaron que este año solo firmarán dictamen de los proyectos que tengan garantizada su aprobación en el recinto. En el caso del pedido de deuda, esto representa una negociación más compleja: se requieren dos tercios de los votos y ese número aún no está asegurado.
Prespuesto y ley fiscal, los otros frentes legislativos
Más allá de la reunión de la comisión, la jornada definitoria se vivirá el miércoles, cuando el paquete de proyectos baje al recinto para ser debatido. Todo comenzará a las 14 con la sesión en Diputados, donde se buscará obtener media sanción a las iniciativas. Luego, desde las 19, se buscará la aprobación final en el Senado.
Cabe destacar que el paquete económico presentado por el oficialismo bonaerense proyecta un gasto total de $43 billones. Además, también incorpora una baja nominal en la patente y no prevé incrementos reales en el resto de los tributos.
En Diputados, las propuestas de Presupuesto e Impositiva ya quedaron habilitados para ser tratados al haber obtenido dictamen la semana pasada. Las sesiones serán seguidas de cerca por el oficialismo que durante el 2025 debió gobernar sin tener aprobados ni el Presupuesto ni la ley fiscal.
Así, las negociaciones que impulsa Kicillof son a contrarreloj. Es que, a partir del 10 de diciembre asumirá una nueva legislatura. La mirada del oficialismo es que, ante la renovación, será mucho más dificil reunir dos tercios de apoyo (para el endeudamiento) y que los libertarios que ingresan no estarán abiertos a negociar.
