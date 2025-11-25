Black Friday: el 79% de los consumidores planea comprar por el aumento del uso de la IA generativa

Ocho de cada diez consumidores planean comprar, pero lo harán con más cálculo, comparando precios y esperando el momento justo para maximizar su dinero. Una encuesta de BCG revela que los consumidores prefieren descuentos simples, confiables y visibles. El umbral para una “buena oferta”: al menos un 30%

Casi ocho de cada diez consumidores (79%) planea realizar compras durante los principales eventos de ventas de fin de año, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales frente a 2024. La familiaridad con estos eventos también continúa creciendo: el 96% reconoce el Black Friday y el 84% el Cyber Monday, según el estudio “Consumers Are Rewriting the Rules of Year-End Sales Events” de Boston Consulting Group (BCG).

A pesar de un contexto económico desafiante, marcado por la preocupación del 81% de los consumidores por el aumento de precios en bienes esenciales y del 71% por el impacto de los aranceles, los compradores muestran un comportamiento cada vez más estratégico. En lugar de reducir su consumo, planifican sus compras para aprovechar los descuentos y maximizar el valor de su dinero, lo que consolida a los eventos de fin de año como un momento clave para el retail global.

“Estamos viendo un consumidor mucho más estratégico: planifica antes, compara con precisión y espera el momento adecuado para maximizar su gasto. Ya no compra por impulso, sino por propósito. Este cambio refleja una búsqueda de valor más consciente y una madurez de consumo que está reconfigurando la temporada de descuentos en todo el mundo”, asegura Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG.

Uno de los grandes protagonistas de esta transformación es la inteligencia artificial generativa (GenAI). Casi la mitad de los consumidores (48%) afirma haber usado o tener previsto usar herramientas de GenIA, como ChatGPT o Gemini, en sus decisiones de compra, lo que supone un aumento de nueve puntos porcentuales frente al año pasado. La utilizan principalmente para comparar productos (46%), encontrar las mejores ofertas (44%) e investigar características o reseñas (42%). Además, su adopción se amplía a nuevos grupos: el 42% de la Generación X y el 31% de los Baby Boomers ya la han incorporado a su experiencia de compra, una señal clara de que la tecnología deja de ser terreno exclusivo de los más jóvenes y pasa a integrarse en la rutina cotidiana de consumo.

Los hábitos de compra también se están anticipando. Casi el 60% de los consumidores comienza a buscar ofertas en octubre o a inicios de noviembre, y cerca de un tercio (31%) llega a las fechas clave con una decisión clara sobre qué marca y producto desea adquirir. Aun así, un 28% prefiere esperar a las oportunidades de último momento, un leve incremento frente a 2024. Este comportamiento confirma una tendencia hacia una planificación más racional: más de tres cuartas partes (77%) de los encuestados reconocen que posponen compras durante el año para aprovechar las promociones de Black Friday y otros eventos similares.

En cuanto a las motivaciones de compra, los regalos continúan encabezando la lista con un 64%, seguidos por los artículos esenciales (56%). No obstante, crece el deseo de darse gustos personales: el 44% afirma que destinará parte de su presupuesto a productos de mayor precio, tres puntos más que el año anterior. Las categorías más populares siguen siendo la ropa (52%), la tecnología (42%) y los productos de belleza (33%), mientras que alrededor del 40% de los consumidores planea usar opciones de pago flexibles, como “compre ahora, pague después”.

Frente a la abundancia de ofertas, los consumidores buscan transparencia y simplicidad. La mayoría prefiere descuentos directos, claros y fáciles de entender, y considera que una “buena oferta” debe implicar al menos un 30% de rebaja. Las actividades gamificadas o promociones complejas pierden relevancia frente a la claridad y la credibilidad de los descuentos, valores que los compradores priorizan cada vez más a la hora de elegir dónde y cómo comprar.

“La confianza se ha vuelto el nuevo motor del consumo. Los compradores premian a las marcas que son claras, cumplen lo que prometen y ofrecen experiencias sin fricción. En un entorno de abundancia de opciones, la transparencia es el verdadero diferenciador: quien logre combinar precio justo y coherencia construirá relaciones duraderas más allá del Black Friday,” finaliza, Astudillo.