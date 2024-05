Axel Kicillof apuntó contra el RIGI: "Así como está, es un desastre"

Pullaro Kicillof.jpg Maximiliano Pullaro y Axel Kicillof se reunieron en Rosario.

Sobre este aspecto, agregó que "es importante que esto se esté discutiendo en el Senado".

El exministro de Economía dijo que "tener programas de estímulos e incentivos a las grandes inversiones es algo que no va a discutir". Recordó que, en el Gobierno anterior, se propusieron y discutieron regímenes de promoción para los sectores de hidrocarburos.

"Yo le veo muchos problemas a este régimen particular, lo veo mal diseñado y nocivo. Primero, porque es discriminatorio de capitales nacionales. Permite que algunas que no son inversiones, sino compras de inversiones existentes, gocen de beneficios que no tienen los que invirtieron", explicó.

Golpe a la industria bonaerense

A la vez, sostuvo que el RIGI no contempla a empresas de otras dimensiones y denunció que abre la puerta a la importación de productos manufacturados que se hacen tanto en Buenos Aires como en otras provincias.

En ese sentido, manifestó que cualquier país del mundo, cuando fomenta las inversiones extranjeras, "espera que eso tenga algún tipo de efecto sobre la industria local". "Nada de eso está contemplado, sino lo contrario. Además, son beneficios por 30 años", sumó.

Y amplió: "Un Gobierno como el actual, que habla tanto de cómo el Gobierno anterior le generó compromisos con los que no está de acuerdo, ahora quiere comprometer no a un Gobierno, sino a ocho gobiernos para adelante".

Por último, el mandatario dijo: "No estoy en contra de discutir un régimen de fomento a las grandes inversiones. A pesar de que le Gobierno actual cree que el Estado no tiene que fomentar nada...pero, bueno, discutámoslo".