Meta se desploma casi 7% tras anticipar un fuerte aumento del gasto en inteligencia artificial + Agregar ámbito en









La dueña de Facebook e Instagram superó las previsiones de facturación, aunque la utilidad por acción quedó por debajo del consenso. La inquietud que afectó a las acciones se concentró en la nueva escala de inversiones en infraestructura y en la fuerte caída del flujo de caja libre.

Meta quedó bajo presión tras elevar el piso de sus inversiones en inteligencia artificial y mostrar una fuerte caída del flujo de caja libre.

Las acciones de Meta se desploman alrededor de 7% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, luego de que la compañía presentara resultados que volvieron a poner bajo la lupa el costo de su apuesta por la inteligencia artificial. Si bien los ingresos crecieron 28% interanual hasta u$s60.801 millones y superaron los u$s60.200 millones esperados por el mercado, la ganancia diluida quedó en u$s6,18 por acción y se ubicó por debajo del consenso.

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En ese sentido, Paulino Seoane, Head of Investment Ideas de Balanz, calificó los resultados como decepcionantes para los analistas. El especialista destacó que, mientras la facturación se ubicó en línea con las previsiones, las ganancias quedaron alrededor de 14% por debajo de lo esperado por el mercado.

La diferencia se explicó, principalmente, por una serie de cargos extraordinarios que deterioraron el resultado del período. En particular, la empresa contabilizó u$s2.400 millones por contingencias legales y otros u$s1.180 millones vinculados con indemnizaciones y recortes de personal. Como consecuencia, los costos y gastos aumentaron 55% hasta u$s42.026 millones, mientras que el margen operativo retrocedió desde el 43% hasta el 31%.

Más allá del impacto de estos conceptos extraordinarios, desde Balanz advirtieron sobre la divergencia entre la evolución de las ventas y la rentabilidad. Aunque los ingresos avanzaron 28% frente al mismo trimestre del año anterior, las ganancias retrocedieron 13%, una dinámica que, según Seoane, expuso las dificultades de la compañía para convertir el crecimiento de la facturación en una mejora proporcional de sus resultados.

El aumento de la previsión del Capex presionó las acciones Sin embargo, el principal foco de preocupación no estuvo en el desempeño operativo del trimestre, sino en la magnitud de las inversiones previstas para sostener el desarrollo de nuevos modelos, centros de datos y capacidad de cómputo. En este sentido, Meta elevó el piso de su proyección de gastos de capital para 2026 y ahora espera desembolsar entre u$s130.000 millones y u$s145.000 millones, frente al rango anterior de u$s125.000 millones a u$s145.000 millones.

Al mismo tiempo, el flujo de caja libre cayó desde u$s8.549 millones hasta apenas u$s784 millones, una dinámica que profundizó las dudas sobre los plazos necesarios para obtener retornos sobre esos desembolsos. De acuerdo con la lectura de Balanz, este deterioro de la rentabilidad, combinado con el crecimiento de las necesidades de inversión, explicó la respuesta negativa del mercado. El informe registró inicialmente una caída cercana al 8% en las operaciones posteriores al balance, que luego se profundizó hasta aproximadamente el 10%. De todos modos, el negocio publicitario mantuvo un ritmo sólido y continuó siendo el principal sostén de la compañía. Los ingresos por anuncios avanzaron 27% hasta u$s59.363 millones, impulsados por un aumento del 14% en las impresiones y por una mejora del 12% en el precio promedio por publicidad. Hacia el tercer trimestre, la empresa anticipó una facturación de entre u$s61.000 millones y u$s64.000 millones, aunque el punto medio de esa previsión quedó levemente por debajo de lo esperado por los analistas.