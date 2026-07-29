Ricardo Quintela convocó en La Rioja a un KM 0 del PJ: irá Máximo pero no Axel

El mandatario riojano cursó invitaciones a todas las corrientes del PJ y Máximo Kirchner confirmó que asistirá a la cumbre. El acto central será presidido por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

El gobernador Ricardo Quintela intentará este fin de semana ser el "kilómetro 0" de unidad de gran parte del peronismo en un mismo escenario, con la excusa del 50° aniversario del crimen de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos. Será este sábado 1 de agosto en dos tiempos. Al mediodía, un acto de conmemoración religiosa y, por la tarde, un acto político en donde el mandatario riojano apuesta a mostrarse como articulador de un espacio que ya mira las elecciones nacionales de 2027.

La convocatoria tiene confirmada la presencia de Máximo Kirchner, de acuerdo a consultas de Ámbito, quien encabezará la delegación kirchnerista y compartirá el acto partidario con Quintela. Sin embargo, la cumbre quedó incompleta antes de empezar porque Axel Kicillof decidió no viajar a La Rioja, según confirmaron fuentes a Ámbito, mientras que la respuesta del excandidato a presidente Sergio Massa fue que no viajará "por un tema familiar".

El acto central del mediodía en Punta de los Llanos -el lugar exacto donde Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976- será una celebración de carácter nacional, no solo provincial. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y contará con la participación de obispos y sacerdotes de distintas diócesis del país, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones sociales, peregrinos y fieles de todo el país.

Las actividades comenzarán por la mañana con la recepción de peregrinos y culminarán con la celebración en el lugar del martirio y el tradicional Fogón de la Memoria. Durante la jornada habrá espacios para artesanos y emprendedores locales, puestos gastronómicos, el tradicional locro comunitario, propuestas de la Asociación de Ex Presos Políticos, un espacio recreativo para niños y visitas al Centro de Interpretación, recientemente renovado junto con todo el predio de la Ermita "El Pastor".

Uno de los momentos de mayor significación será el responso por José Luis Goyochea y Nélida Noemí Moreno, militantes riojanos secuestrados en 1977 cuyos restos fueron hallados e identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. La ceremonia contará con la presencia de sus familiares.

Angelelli, designado obispo de La Rioja por el papa Pablo VI en 1968, fue asesinado en la Ruta Nacional 38 mientras regresaba de celebrar las exequias de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, dos de sus colaboradores más cercanos también asesinados por la dictadura. Décadas después, la Justicia argentina determinó que se trató de un homicidio cometido en el marco del terrorismo de Estado. La Iglesia Católica reconoció que fue asesinado por odio a la fe (odium fidei), lo que permitió que el papa Francisco lo beatificara en 2019 junto a Murias, Longueville y Wenceslao Pedernera, sin necesidad de acreditarse un milagro, tal como establece la Iglesia para los casos de martirio.

El acercamiento con La Cámpora

La confirmación de Máximo Kirchner marca un punto de inflexión en la relación entre Quintela y el kirchnerismo. La distancia se había profundizado tras la disputa por la presidencia del Partido Justicialista en 2024, cuando el riojano tomó distancia de La Cámpora. Ahora, según reconstruyeron fuentes del entorno del gobernador, el acercamiento avanzó tras el mensaje de que "es imposible la unidad del peronismo sin Cristina".

"Máximo escuchó de Quintela lo que quería escuchar de él", resumió un dirigente riojano, quien destacó que el líder de La Cámpora "está dispuesto a acordar". La foto con Kirchner en el escenario riojano reforzará el alineamiento de Quintela con el sector más duro del peronismo, en un momento en que el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste y el FMI vuelve a estar en el centro del debate.

Kicillof se baja

La ausencia de Kicillof, en cambio, deja al descubierto la principal grieta del peronismo. El gobernador bonaerense resolvió no participar del acto pese a los esfuerzos de Quintela por convencerlo. La decisión responde al profundo deterioro de la relación con La Cámpora y al rechazo que existe dentro del Movimiento Derecho al Futuro a compartir una actividad política con ese sector.

La tensión escaló en las últimas semanas tras las declaraciones del diputado bonaerense Facundo Tignanelli, quien comparó a Kicillof con Augusto Vandor. En el entorno del mandatario provincial interpretaron esas expresiones como una nueva ofensiva del kirchnerismo. "Si te dicen 'Vandor', mucho no quieren conversar", resumió un dirigente cercano al gobernador en diálogo con un medio bonaerense. La baja de Kicillof frustró la imagen que Quintela buscaba construir: la de ser un dirigente capaz de sentar en la misma mesa a los dos principales referentes de la interna peronista.

Soledad Quereilhac está visitando La Rioja en esta nueva edición de la Feria del Libro “Memoria, Cultura y Resistencia”. Es una enorme alegría recibir a quienes llegan a nuestra provincia para compartir sus conocimientos, presentar sus obras y seguir enriqueciendo este gran… pic.twitter.com/r4nEs8SeDp — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 9, 2026

Quiénes van y quiénes no

Además de Máximo Kirchner, Quintela extendió invitaciones a gobernadores, legisladores y referentes de los distintos sectores del PJ. Confirmaron presencia los jefes de bloque Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado), así como los diputados nacionales Cecilia Moreau, Gaby Estévez, Nancy Sand, Juan Carlos Molina, Blanca Osuna, Martín Aveiro, Jorge Chica y Alí (San Luis). También asistirán el exsenador Jorge Taiana y el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

La legisladora riojana Gabriela Pedrali, una de las voceras del evento, enfatizó que la conmemoración "no debe perder su eje central" y que, en un contexto de "odio, descalificación y división", el ejemplo de Angelelli invita a construir desde "el amor, la reconciliación y la dignidad". También destacó que se inaugurarán nuevos espacios en el Parque Angelelli, destinados a preservar la memoria de los mártires riojanos y a potenciar el turismo religioso en la provincia.

La otra fractura

El enfrentamiento entre Kicillof y Máximo no es la única grieta que atraviesa al peronismo. Detrás de la disputa de liderazgos hay una fractura más silenciosa y operativa que tiene como protagonista a un sector de gobernadores que mantienen una relación dialoguista con el Gobierno, al que le facilitaron desde el Congreso la aprobación de leyes clave a cambio de recursos para sus provincias.

Esta dinámica genera una fractura adicional y profunda porque mientras sectores del peronismo como La Cámpora y el kirchnerismo duro resisten el ajuste desde la calle y el Congreso, otros sectores del PJ de provincias terminan siendo funcionales al plan de Milei cuando ceden quórum o votos para sus proyectos. Para Quintela, que se presenta como un gobernador opositor y crítico del ajuste, el desafío es doble, ya que no solo debe recomponer la relación con el kirchnerismo, sino también evitar que el "peronismo dialoguista" desdibuje cualquier intento de construir una alternativa unitaria frente a Milei.

No es la primera vez que Quintela usa a La Rioja como escenario para una demostración de fuerza del peronismo. En agosto de 2024, la jura de la nueva Constitución provincial reunió en el Súper Domo a dirigentes de todos los sectores del PJ, con Axel Kicillof como figura central del acto. En aquella oportunidad, Kicillof elogió la carta magna riojana y habló de "constitucionalismo social", mientras Quintela pedía "despertar al gigante dormido" del peronismo. Pero, dos años más tarde, el peronismo sigue dividido y Quintela deberá conformarse con una muestra parcial de unidad, sin el principal rival de Máximo Kirchner en la escena.