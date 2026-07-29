Murió Oscar Lorenzo Reinhold, siete veces condenado por delitos de lesa humanidad.

El exjefe de Inteligencia de la VI Brigada de Neuquén fue una figura central de la represión ilegal en la Patagonia. Condenado por secuestros, torturas, homicidios y violencia sexual contra víctimas del terrorismo de Estado, atravesó sus últimos años bajo el régimen de prisión domiciliaria.

El represor Oscar Lorenzo Reinhold murió a los 91 años. El exjefe de Inteligencia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén durante la última dictadura militar y responsable del centro clandestino de detención “La Escuelita” , acumulaba siete condenas por delitos de lesa humanidad, entre ellas tres penas de prisión perpetua.

Reinhold falleció el 7 de julio a causa de una insuficiencia respiratoria aguda . En sus últimos días permanecía internado en un geriátrico debido a un avanzado deterioro cognitivo, aunque c umplía prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El coronel retirado fue una de las figuras centrales del terrorismo de Estado en la Subzona 52 , una estructura represiva que abarcaba la provincia de Neuquén y gran parte del oeste y sur de Río Negro, incluida la ciudad de San Carlos de Bariloche. La dependencia estaba bajo la órbita del Comando de la Zona V y tenía como principal centro operativo a la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén.

Según las investigaciones judiciales, Reinhold tuvo un rol clave en la selección de víctimas , la identificación de personas perseguidas, los interrogatorios bajo tortura y la determinación del destino de los secuestrados durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos de derechos humanos lo describieron como una figura de trato “ frío e intimidante ”, y señalaron que recibía a familiares de desaparecidos con un arma sobre su escritorio mientras negaba información sobre sus seres queridos.

Tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, Reinhold fue condenado en siete oportunidades durante casi dos décadas de procesos judiciales.

El exjefe de Inteligencia de la VI Brigada de Neuquén fue una figura central de la represión ilegal en la Patagonia. Condenado por secuestros, torturas, homicidios y violencia sexual contra víctimas del terrorismo de Estado, atravesó sus últimos años bajo el régimen de prisión domiciliaria.

En 2008, el Tribunal Oral Federal de Neuquén le impuso una pena de 25 años de prisión al encontrarlo responsable de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos, asociación ilícita, robo y coacción en perjuicio de 17 víctimas, entre ellas la sobreviviente Islanda Becerra.

Cuatro años después, en 2012, recibió una nueva condena de 21 años de prisión por el secuestro y las torturas contra otras 39 personas de la región. Ese mismo año, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dictó su primera prisión perpetua por crímenes cometidos bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército.

En 2016, volvió a ser condenado a prisión perpetua como máximo responsable regional por 20 secuestros, 13 casos de tormentos y 11 homicidios calificados de personas desaparecidas. En una revisión posterior, en 2023, se incorporó una condena por violencia sexual, al ser considerado responsable de una violación agravada contra una víctima cautiva.

Además, en 2019 recibió una pena de 11 años de prisión por el secuestro y la desaparición forzada de Juan Marcos Herman. En 2021, obtuvo su tercera condena a prisión perpetua: el tribunal lo encontró coautor de homicidio calificado por alevosía en ocho casos, además de privación ilegal de la libertad, abuso deshonesto y violación.

Prisión domiciliaria y causas pendientes

Pese a la gravedad de los delitos por los que fue condenado, Reinhold pasó la mayor parte de su detención bajo el régimen de prisión domiciliaria. Luego de su primera condena estuvo durante un breve período en cárceles federales y posteriormente siguió varios juicios mediante videoconferencias.

Durante los procesos judiciales nunca declaró ni aportó información sobre el destino de las víctimas que permanecen desaparecidas, entre ellas Oscar Ragni.

Al momento de su muerte, Reinhold ya había sido apartado del noveno juicio de la causa conocida como “La Escuelita”, iniciado este año, debido a un cuadro de demencia compatible con Alzheimer. Tras confirmarse su fallecimiento, el Juzgado Federal N°2 de Neuquén declaró extinguida la acción penal y dictó su sobreseimiento en las causas que aún permanecían abiertas, entre ellas una investigación por el robo de departamentos pertenecientes a una cooperativa de periodistas durante la dictadura.