Axel Kicillof apuntó contra Vidal y Macri en la inauguración de su 150° edificio escolar

En el acto de inauguración del edificio exclusivo del Jardín de Infantes N° 920, que hasta este año compartía sus instalaciones con una escuela ubicada a 150 metros, continuó afirmando que el dinero recibido por la deuda "se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos y la timba financiera. Se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Toda esa que trajeron, no está en escuelas, no está en hospitales, no está en rutas, no está en parque industriales. Se la llevaron toda", completó Kicillof.