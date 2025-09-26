Axel Kicillof desmintió su foto comprando en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Javier Milei







El mandatario provincial aseguró que la imagen que circuló por redes sociales es falsa, y aprovechó para apuntar contra el Presidente, a quien acusó de estar "entregando la política económica a Trump".

Axel Kicillof negó las versiones que lo apuntaban por comprar en un Apple Store de Nueva York. Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió al cruce este viernes de una imagen que circuló en redes sociales y en la que se lo mostraba supuestamente haciendo compras en Nueva York, adonde viajó para participar de una contracumbre en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La foto, que comenzó a viralizarse desde cuentas libertarias y portales cercanos al oficialismo de derecha, mostraba al mandatario provincial en un Apple Store, generando especulaciones sobre su agenda en la ciudad estadounidense. Entre quienes compartieron la imagen estuvo el usuario @TommyShelby_30, cuya publicación alcanzó más de 339 mil visualizaciones, y portales como La Derecha Diario, que aseguraban que Kicillof había comprado un iPhone 17 Pro Max mientras se desarrollaban protestas por el triple crimen de La Matanza.

Otro usuario había comentado: "Mientas Kicillof está comprando iPhones en EEUU y habla del ajuste de Milei, el tipo sigue destruyendo la salud pública de PBA clavándoles un aumento del 1% ¿y las marchas che?".

En contraparte, muchos usuarios empezaron a denotar distintos detalles de la fotografía, que apuntaban a que estaba hecha con inteligencia artificial.

G1x0IomXsAAL4Uw La imagen de Kicillof que se viralizó en redes.

Axel Kicillof desmintió la foto y apuntó contra Javier Milei En su cuenta de X, el gobernador negó de manera contundente la veracidad de la foto: “Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EE.UU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia”, escribió. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1971683068743504281&partner=&hide_thread=false Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de… pic.twitter.com/vofmckuXkP — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 26, 2025 El mandatario aprovechó el mensaje para cuestionar directamente al Gobierno de Javier Milei, en especial por la reunión bilateral que el presidente libertario mantuvo con Donald Trump. Kicillof insistió en que la discusión política debería enfocarse en los hechos y la gestión, y no en la circulación de información falsa que busca generar confusión o desprestigiar a opositores.