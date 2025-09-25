Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof y aseguró que debe "hacerse cargo del problema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires"

La ministra de Seguridad de la Nación criticó al gobernador bonaerense y apuntó contra los dichos de su par de la provincia, Javier Alonso. La Justicia se indaga este jueves a los cuatro detenidos por los asesinatos de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15).

Bullrich volvió a criticar a la gestión de la Provincia en materia de Seguridad.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , volvió a referirse al triple crimen de las chicas de La Matanza - Brenda, Morena y Lara - que fueron encontradas asesinadas en Florencio Varela tras días desaparecidas. En sus dichos, la funcionaria apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su responsable en Seguridad, Javier Alonso: "Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia".

En detalle, Bullrich enfatizó que la investigación principal es llevada adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) y el Ministerio de Seguridad bonaerense , y que las fuerzas federales fueron puestas a disposición. En este momento, la Justicia Indaga a Miguel Ángel Villanueva (27); Daniela Ibarra (19); Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28) , todos imputados por homicidio agravado.

Las declaraciones de Bullrich sobre la responsabilidad de los funcionarios de la Provincia fueron hechas inmediatamente después de asegurar que no hay intención de " politizar este caso" ni de echarle "la culpa al gobernador". Anteriormente, Alonso afirmó que las primeras investigaciones dan cuenta de una "venganza narco" de una organización con base " en uno de los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires ". A pesar de lo brutal del crimen, ninguno de las dos gestiones detalló como será la investigación conjunta.

"Mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”, sentenció Bullrich.

Por otro lado, la ministra planteó interrogantes sobre las investigaciones en la provincia, y cuestionó que “una banda de este nivel de bestialidad y brutalidad pueda operar con normalidad”.

En declaraciones con Radio Mitre, Bullrich se refirió a la discusión alrededor de los femicidios en el país y sobre la posible caratula de este crimen, y se desligó de la perspectiva de género que se planteó de algunos sectores. Así, afirmó que la tasa más alta de femicidios se registró en la provincia de Buenos Aires con un aumento del 1,4% al 1,6% entre 2023 y este año

"Banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta" ahondó y luego sentenció: "El narcotráfico no se va a fijar a quién mata".

Triple crimen de las chicas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

Este jueves la Justicia indaga desde las 8.30 a los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes de La Matanza asesinadas. Será en la DDI del partido del oeste, donde se encuentran alojados momentáneamente.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva (27); Daniela Ibarra (19); Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), todos imputados por homicidio agravado.

Tras ser citados, deberán hablar ante el fiscal Gastón Duplaá. Durante el procedimiento, se busca contemplar una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder de la banda narco, quien está identificado pero prófugo.