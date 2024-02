Axel Kicillof, sobre dichos de Jorge Macri sobre los hospitales porteños: "Es un razonamiento estúpido"

El jefe de Gobierno había anticipado que priorizarán la atención de los porteños en los nosocomios de la Ciudad. "La verdad es que no tiene mucha lógica", respondió el gobernador bonaerense.

La decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri , de diseñar "un sistema de diagnóstico y atención que priorice al porteño" no cayó bien en la Provincia de Buenos Aires . Las d eclaraciones del mandatario llegaron luego de que se viralizara un video en el que un médico del Hospital Argerich explicaba que contaban con escasos recursos y que la mayoría de los pacientes provenía del conurbano.

Axel Kicillof le contestó a Jorge Macri y contrastó modelos

"En una temporada normal tenemos 10 millones de turistas, de los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, pedirles el domicilio para saber si los atiendo o no? La verdad es que no tiene mucha lógica", contrastó Kicillof en diálogo con Crónica.