Axel Kicillof en el búnker de UP: "El futuro no se construye con ajuste, sierra o dinamita"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección en estas PASO , Axel Kicillof , realizó su discurso después de su victoria electoral que lo transformó en el candidato más votado en el territorio bonaerense: "No es con motosierra, con ajuste o dinamita como se construye un futuro mejor".

WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.42.23 AM.jpeg El gobernador bonaerense Axel Kicillof, candidato a la reelección por Unión por la Patria, habló esta noche tras el resultado en las PASO provinciales. Ignacio Petunchi.

El desencanto del electorado y el apoyo a Massa

"Tenemos que ser prudentes a la hora de interpretar los resultados de esta noche. La sociedad hoy fue convocada sólo a elegir sus candidatos. Desde esta noche, nuestra fuerza política tiene y estrena un candidato a presidente, el mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo argentino en las urnas en octubre".

"Felicitaciones Sergio. Es un orgullo compartir boleta y compartir este desafío de mostrarle a la sociedad un horizonte y un futuro mejor. En estos meses complicados hiciste un trabajo encomiable defendiendo los intereses de la Patria, negociando firmemente con el Fondo Monetario que nos trajo devuelta Macri, haciendo todo lo posible e imposible para evitar lo que parecía una crisis inevitable".

"Comprendemos el malestar de un amplio sector de la sociedad, pero tenemos la convicción que los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las propuestas de la derecha. Las oportunidades que nos faltan no se van a construir privatizando escuelas. La inclusión de nuestros jóvenes no se logra cerrando Pymes ni aumentando en desempleo".

WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.42.21 AM.jpeg Sergio Massa durante su discurso en Chacarita. Ignacio Petunchi.

Los números de Bullrich y Milei

"No es con motosierra, con ajuste o dinamita como se construye un futuro mejor".

"Lo quiero decir con nombre y apellido: ni Patricia Bullrich ni Javier Milei están en condiciones de solucionar ni uno sólo de los problemas que tenemos. Sus planteos y propuestas nos conducirían a un escenario de pérdida de los derechos que tenemos".

"Seamos conscientes del riesgo que se hable con el resultado de las PASO. No del riesgo para nosotros, sino del riesgo para nuestro país, para nuestro pueblo y para su futuro".

Esto no es una campaña del miedo, es el miedo su campaña. Estos candidatos contra los cuales vamos a competir no tienen propuestas, tienen amenazas. ¿Qué futuro proponen con sus intenciones de deshacer, achicar y ajustar? ¿Se va a resolver algún problema con el plan de la motosierra o con el plan de la dinamita o con la obediencia de vida al FMI?