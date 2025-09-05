Axel Kicillof: "Karina Milei es la que dirige el gobierno de Javier"

El gobernador analizó el escándalo de las coimas en ANDIS y la denuncia del Gobierno por espionaje ilegal.

Minutos antes del inicio de la veda electoral por las elecciones en Buenos Aires , el gobernador Axel Kicillof evaluó la campaña y apuntó contra el Gobierno. "Karina Milei es la que dirige el gobierno de Javier" , apuntó en declaraciones a Radio 10 .

“Es la primera vez que se vota a una persona para que gobierne otra... la que gobierna es Karina Milei, Javier solo da charlas y se ocupa de la economía muy mal ”, analizó el gobernador de Buenos Aires.

Sobre la causa por los audios de ANDIS, el gobernador sostuvo que el escándalo es producto “de la interna de ellos, no hay espías rusos ni bancos chinos conspirando”.

El gobernador bonaerense calificó la gestión de Milei como "criminal" y volvió a arremeter por la decisión del Gobierno de frenar la obra pública nacional: "No hay país que no tenga obra pública, no hay etapa de la historia argentina sin obra publica nacional".

"Vos fijate que con un día de intereses, que está pagando el 75% de tasas, podría terminarnos varias escuelas de las que dejó paradas. No es que no hay plata, esto también es importante", disparó el líder peronista.

En ese sentido, analizó: "Es una mentira de Milei que hay que decidir todo estado o todo mercado. No existe más. Ni China, que es una potencia que adhiere al comunismo, hoy lo privado tiene un papel importantísimo, en la economía, en la exportación, en el modo de funcionamiento. No existe más lo que está diciendo Milei, nadie lo promueve. El peronismo no es eso, nunca fue eso".

Por último, el gobernador sentenció: "Milei es un chanta porque agarra créditos internacionales que los reconvierte a dólares para la timba".

Axel Kicillof pidió a los bonaerenses que vayan a votar el domingo

El gobernador de Buenos Aires lanzó un mensaje en redes minutos antes del inicio de la veda electoral con un llamado a concurrir a las urnas. "Este domingo hay elecciones en la provincia y hay miles de razones para ir a votar", aseguró.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 5, 2025

"Para defender a los jubilados, castigar a los que hacen negocios con las personas con discapacidad y ponerle un freno a la violencia y a la impunidad. Para seguir construyendo escuelas y centros de salud", completa con el pedido de votar por Fuerza Patria.

Por último, sentenció: "Hay decepción, hay bronca, lo entiendo. Pero si cada uno se queda en su casa, no cambia nada. Este domingo podés hacer que el que se pasó insultando y destruyendo, tenga que escuchar y respetar".

En un raid por tres municipios Axel Kicillof cerró la campaña

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró la campaña electoral en un raid por tres municipios bonaerenses: Merlo, Lomas de Zamora y La Plata. “La única manera de frenar el desastre que está haciendo Milei es llenando las urnas con la boleta de Fuerza Patria”, afirmó.

“Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos y todas de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses”, pidió Kicillof en La Plata, donde hoy gobierna el peronista y dirigente del kicillofismo Julio Alak.

La primera parada del mandatario fue en la 7° edición de la expo “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, que reunió a empresarios, emprendedores y estudiantes de escuelas técnicas del distrito. En ese marco, afirmó: “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional”. “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”, explicó.

“El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”, expresó el Gobernador y añadió: “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.